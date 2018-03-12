'Afrin varken düğün olmaz' diyen Arda Turan evlendi

'Afrin operasyonu varken düğün olmaz' diyen Arda Turan ile Aslıhan Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahitliğinde evlendi.

Medipol Başakşehir oyuncusu Arda Turan, 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile evlendi. Beykoz Çubuklu'da bulunan Vadi Konakları'nda yapılan nikah törenine çiftin ailelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan'ın nikah şahitliğini üstlendi.

Arda Turan ile Aslıhan Doğan geçen hafta aile arasında yapılan sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı. Arda Turan nikah tarihini soran muhabirlere ''Ülkemiz ve askerlerimiz büyük mücadele veriyor. Savaş varken düğün olmaz. Bu durumda eğlenemeyiz'' demişti. (HABER MERKEZİ)

'Afrin varken düğün olmaz' diyen Arda Turan evleniyor

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 08:51

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