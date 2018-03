İngiltere Teknik Direktörü Southgate'den ırkçılık uyarısı

İngiltere'de siyasiler Dünya Kupası öncesi Rusya'ya 'ırkçılık' uyarısında bulunurken Gareth Southgate, 'Önce kendimize bakmalız' dedi.

Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesi ev sahibi ülkenin tribünlerindeki ırkçılık, özellikle İngiliz siyasilerin gündemine taşınırken İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate’den bir uyarı geldi.

Irkçılık konusunda İngiltere’nin başka ülkeleri parmakla göstermeden önce kendine bakması gerektiğini söyleyen Southgate, “Önce kendi evimizi düzene sokmalıyız” ifadesini kullandı.

“Irkçılığı sadece Rusya özelinde tartışmamalıyız” diyen İngiliz Teknik Direktör, Dünya şampiyonu 17 yaş altı İngiltere milli takımı hakkında sosyal medyada yapılan yorumları örnek göstererek bunları “mide bulandırıcı” olarak tanımladı.

Irkçılığa karşı mücadele eden Kick It Out organizasyonunun yöneticisi Troy Townsend’le “ilginç birkaç saat geçirdiğini” söyleyen Southgate, “Bana sosyal medyada kendi 17 yaş altı takımımıza dair bir fotoğraf gösterdi. Burada yapılan yorumlar mide bulandırıcıydı. Bunlar bizim İngiltere ailemizin bir parçası. St. George’s Park’ta bir kulüp takımı atmosferi var. Burası bizim antrenman sahamız. Her takım burada bir araya geliyor ve gençler büyükleri örnek alıyor. Birçok genç oyuncuyu yakından tanıyorum ve gelişim süreçlerini takip ettim. Onların böylesi saldırılara maruz kalması gerçekten korkunç” şeklinde konuştu.

Southgate, “Öncelikle kendi evimizi düzene sokmalıyız. Halen ülkemizde ırkçılığa dair yaşanan ve doğru olmayan şeyler var” dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANIYLA AYRI DÜŞTÜ

Southgate, Rusya’daki turnuvaya dair genel bir güvenlik endişesi yaşamadığını da sözlerine ekledi. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiliz taraftarların Rusya’ya gitmesine dair Rus mevkidaşıyla görüşeceğini söylemişti. Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Dünya Kupası’na yaklaşımını da Adolf Hitler’in 1936 Berlin Olimpiyatlarına yaklaşımına benzetmişti. Southgate ise Rusya’da daha önce Konfederasyon Kupası için bulunduğunu ve atmosferi harika bulduğunu belirterek Dışişleri Bakanının görüşlerinin kendisini ilgilendirmediğini söyledi.

İngiliz Teknik Direktör, Futbol Federasyonunun siyah, Asyalı ve diğer azınlıklardan koçların desteklenmesi planını doğru bulduğunu ancak şu aşamada teknik ekibinde bir değişiklik yapmayı düşünmediğini de sözlerine ekledi.

WEMBLEY’DE ZORLU MAÇ

İngiltere, salı günü Wembley’de hazırlık maçında İtalya ile karşılaşacak. İngiltere Dünya Kupası’ndaki ilk maçını ise 18 Haziran’da Tunus’la yapacak. Southgate’in öğrencileri 24 Haziran’da Panama ile dört gün sonra ise Belçika ile oynayacak.

RUS FUTBOLUNDA IRKÇILIK

Rus futbolunda bu yıl bir dizi ırkçılık olayı yaşandı. UEFA, Spartak Moskova kulübüne, Liverpool’a karşı UEFA Gençler Ligi maçında yapılan ırkçı tezahürat için ceza verdi. Spartak Moskova ayrıca kendi oyuncuları hakkındaki ırkçı bir tweet sebebiyle de eleştirilmişti. Kulübün Savunma Oyuncusu Leonid Mironov’un, Liverpool Golcüsü Rhian Brewster’a ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle aldığı ceza sonrasında düşürülmüştü. (SPOR SERVİSİ)

23 Mart 2018

