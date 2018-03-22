Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın yengesi tutuklandı

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın ağabeyinin eşi olan Hava Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi S.Y. tutuklandı.

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın yengesi olan Hava Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi S.Y. tutuklandı.

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Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor. Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda, şirket CEO'su Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan Fatih Aydın'ın eşi Hava Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi S.Y gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişi, getirildikleri Sakarya Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hava Aydın'ın Mehmet Aydın'a ait farklı bir şirketle bir dönem bağlantısı olduğu öğrenildi.

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Geyve Cumhuriyet Başsavcılığının Taraklı Kaymakamlığının talebi üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, şirket yöneticisi Cemal Çolak, H.T., Ü.G., S.A., S.A. ve E.T tutuklanmıştı. Hava Aydın ve S.Y. ile birlikte operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi. (DHA)

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