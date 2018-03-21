Diyarbakır'da Newroz coşkusu

Diyarbakır'da Newroz kutlaması, on binlerin katılımıyla ve büyük bir coşkuyla başladı. OHAL baskısı ve polis ablukasına rağmen kentin dört bir yanından Bağlar'daki alana gelenler sloganları ve coşkularıyla Newroz meydanını bir festival alanına çevirdi.



7’den 77’ye kadınlar rengarenk fistanlarıyla alana gelirken, birlikte geldikleri çocukları da yöresel kıyafetlerle Newroz coşkusuna ortak oluyor.



Ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri de okula gitmeyerek gruplar halinde alana geldi. Gençler “Newroz pîroz be” sloganları ile halay çekti.

ALAN PANKARTLARLA DONATILDI

Newroz alanı her yıl olduğu gibi bu yıl da sarı, kırmızı ve yeşil renklerle donatıldı. Alanın dört bir yanına Kürtçenin yanı sıra farklı dil ve lehçelerde “Newroz pîroz be” yazılı pankartlar asıldı. Yine “Halkın iradesi gasbedilemez”, “Bu böyle gitmez kadınlar izin vermez”, “Faşizm kaybedecek halklar kazanacak” pankartları da alanda yer aldı.

POLİS ABLUKASI

Günler öncesinden kutlamaya hazırlanan Newroz alanının etrafında yoğun önlemler dikkat çekerken, alanda bomba arama köpekleri eşliğinde patlayıcı araması yapıldı. Aramaların tamamlanmasının ardından 5 girişte halk alana alınmaya başlandı. Polislerin yanı sıra her arama noktasında Tertip Komitesi tarafından belirlenen bini aşkın görevli görev aldı. Arama gerekçesiyle girişlere yaklaşık 09.30 sıralarında izin verildi. Alana ilk girenler öğrenciler ve kadınlar oldu. Platformdan çalınan parçalar eşliğinde halay çeken kitlenin sayısı her geçen dakika artıyor.

İÇİNDE 'KÜRDİSTAN' GEÇEN ŞARKILARIN ÇALINMASI ENGELLENİYOR

Müziklerin çalındığı ses sisteminin başında duran polisler, içerisinde “Kürdistan” geçen müziklerin çalınmasına izin vermediği gibi önceden belirlenen şarkıların dışında şarkıların çalınmasını da engelliyor.

NEWROZ PROGRAMI

DTK Eş Genel Başkanı Bedran Öztürk, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir, Goran hareketinden Kwestan Abdullah ve Dr. Yousif Mohammed Sadıq, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, SYKP Eş Genel Tülay Hatimoğulları, ESP Genel Başkanvekili Şahin Tumuku, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, ÖDP, ESP, KESK, ÖSP, DDKD, HAK-PAR gibi siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ve Federal Kürdistan Bölgesi ile Avrupa’dan çok sayıda temsilci protokolde yerini aldı. (DİYARBAKIR)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 11:39

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