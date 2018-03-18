Yunanistan'daki Real News gazetesinin manşeti: Erdoğan’ın Kabusu

Yunanistan Türkiye gerilimi, Yunanistan basınınında her gün haber oluyor.

Seyit ALDOĞAN

Atina



Son dönemlerde Türkiye ile yaşanan gerginlikler ve Erdoğan yönetiminin bölge politikası Yunanistan medyasının ana gündemlerinden biri olmaya devam ediyor.



Yüksek tirajlı Real News (Gerçek Haberler) gazetesi, bugünkü sayısında büyük puntolarla “Erdoğan’ın Kabusu” manşeti attı. Manşetin hemen üstünde ise “Erdoğan neden korkuyor da bozkurt elbisesi giyiyor” üst başlığına yer verilerek Erdoğan’ın milliyetçiliği kullandığına dikkat çekildi.



Ara başlıklarda ise “Olası bir seçim yenilgisi korkusu ve Menderes hayaleti” ile “Sandıkta kazanmak için Yunan adasına bile çıkarma yapabilir” başlıkları kullanıldı, haberde ayrıca Türkiye’nin silah alımlarının artması ve silah sanayisini geliştirmesinin bölgeyi tehdit ettiği belirtildi.

HER GÜN HABER OLUYOR

Öte yandan Türkiye’deki tutuklama haberlerinden demokratik hakların gasplarına, Afrin savaşına kadar çeşitli konular hemen her gün Yunanistan medyasında haber oluyor.



Yorumlarda ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “sultanlık yönetimini” yasallaştırmak için gerginlik politikalarına ihtiyaç duyduğu ortak paydasında birleşiliyor.



İki Yunan askerinin Trakya’da Türkiye sınırları içinde yakalanarak tutuklanması da tartışmalara konu olurken resmi ağızlarca dile getirilmese de Erdoğan yönetiminin Yunanistan askerlerini Türkiye’ye sığınan 8 firari askerin geri verilmemesine misilleme olarak tutukladığı dile getiriliyor. Savunma Bakanı Panos Kammenos’un tutuklu değil “esir askerler” deyimini kullanması da örnek olarak gösteriliyor.

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mart 2018 17:10

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