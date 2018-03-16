Yunanistan 8 askeri iade etmiyor

Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iade talebi Atina İstinaf Mahkemesi tarafından 3. kez reddedildi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iade talebi Atina İstinaf Mahkemesi tarafından 3. kez reddedildi. Mahkemenin gerekçeli kararında, söz konusu askerlerin Türkiye'de adil yargılanacaklarına dair herhangi bir güvence verilmediğine, işkenceye maruz kalacakları yolundaki işaretlerin kuvvetli olduğuna dikkat çekildi.

AKP Hükümeti, 8 firari askerin 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldıkları, darbe girişiminin amacının anayasa düzenini bozmak; seçilmiş hükümeti devirmek ve TBMM'yi dağıtmak ve suikast eylemlerine katılmakla suçlandıkları gerekçesiyle geçtiğimiz Aralık ayında yeni bir iade dosyasını Yunan makamlarına göndermişti.

Atina İstinaf Mahkemesi gerek savcının, gerekse askerlerin avukatlarının görüşlerini dinledikten sonra Türkiye'nin 8 firarinin iadesini talep eden 3. dosya içindeki verilerin bir önceki dosyaların verilerinden farkı olmadığına, delil yetersizliği olduğu ve insan haklarının korunması adına Türkiye'ye iadelerinin reddine karar verdi.

Bu arada 8 askerin Yunanistan'dan talep ettikleri siyasi sığınma haklarıyla ilgili başvuruları Yunan hükümetinin baskıları sonucunda askıya alınmıştı. Firari askerler 16 Temmuz 2016'dan bu yana Atina'nın Olympiyat öyündeki karakolda gözaltında tutuluyor. (DIŞ HABERLER)

Yunanistan’daki 8 asker tahliye talep etti

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 20:27

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