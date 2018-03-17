Diyarbakır Newrozu'na çağrı: Özgürlüğün haykırılacağı gün olsun

21 Mart günü kutlanacak Diyarbakır Newrozu’nda OHAL’in ve antidemokratik uygulamaların kaldırılması başlıca talepler arasında yer alacak.

Serpil BERK

Diyarbakır

Diyarbakır Newrozu’nun anlam ve önemini konuştuğumuz Tertip Komitesi Üyesi Zelal Bilgin, Newroz’un OHAL’in ve antidemokratik uygulamaların kaldırılması için hep bir ağızdan özgürlüğün haykırılacağı bir gün olacağının altını çizdi.

Her yıl yüz binlerce kişinin katıldığı Diyarbakır Newrozu bu yıl ‘Faşizm kaybedecek halklar kazanacak’ şiarıyla 21 Mart günü kutlanacak. Newroz çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği kentte Newroz Tertip Komitesi Üyesi Zelal Bilgin ile konuştuk.

‘NEWROZA YÜKLEDİĞİMİZ ANLAM ÇOK GÜÇLÜ’

2018 Newrozu’nu OHAL ve sıkıyönetim rejimiyle karşıladıklarını aktaran Diyarbakır Tertip Komitesi Üyesi Zelal Bilgin , “Amed üzerindeki baskı çok daha farklı bir boyutuyla yansıyor halkın geneline. Gün geçtikçe derinleşen bir kaos ve bu kaosun da yüzeysel görüntüsü açısından baskı ve zulüm olarak yansıdığını görüyoruz. KHK’lerle ihraç edilenlerin sayısında ki artış, kapatılan kurumlar, atanan kayyımlar, siyaset yapan herkesin susturulmaya çalışıldığı bir ortamdayız. Son bir yılda bu baskı sürecinin daha da ağırlaştığını görüyoruz. Tüm bu koşullarda 2018 Amed Newrozu’na yüklediğimiz anlam çok güçlü” diye ifade etti.

Newroz şiarına vurgu yapan Bilgin , “Newroz faşizme karşı halkların baharıdır diyoruz. Ülkede demokratik bir sürecin başlatılması için Amed’le birlikte aynı anda bir çok kentten seslerin yükseleceği, kitlelerin alanlara akacağı bir dönemi planlıyoruz. Faşist uygulamalar gün geçtikçe sertleşiyor. Afrin’de yaşamını yitiren siviller bütün basında yer alıyor fakat biz Afrin bile diyemiyoruz. Gözaltına alınıyoruz ya da tutuklanıyoruz” dedi.

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HALKA KATILIM ÇAĞRISI

Hazırlık çalışmalarına da değinen Bilgin, “Hazırlıklar aşamasında bir çok kurum kuruluş ve çevreyle görüştük. Davetiye yolladık olumlu dönüşler aldık. Katılım sağlayacakları yönünde hem İngiltere hem de Amerika’da başta olmak üzere 5 basın kuruluşu geri bildirimde bulundu. Bütün bu antidemokratik uygulamaların ve OHAL’in kaldırılması için bütün halkların hep bir ağızdan özgürlüğü haykırdığı bir gün olmasını istiyoruz. Bu umutla bütün halkımızı 21 Mart’ta Amed Newrozu’na davet ediyoruz” dedi.

NEWROZ ÖNCESİ GÖZALTILAR

Newroz kutlamaları öncesinde Adana, İzmir ve İstanbul’da 83 kişinin gözaltına alınmasını HDP Grup Başkanvekili ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Başbakan Binali Yıldırım’a sordu.

Beştaş Yıldırım’a şu soruları sordu: “Bu gözaltı işlemlerinin 21 Mart Newrozu öncesine denk gelmesi tesadüf müdür? Yoksa hedeflenen Newroz etkinliklerine katılımların engellenmesi midir? Newroz Bayramı kamuoyunun bilgisi dışında yasaklanmış mıdır? Gözaltı operasyonlarının sebebi bu mudur? Newroz Bayramı kutlamalarının yasak kapsamında olup olmayacağı siyasi partilere ve kişilere göre mi belirlenmektedir? Hükümetinizin gözaltı operasyonları için belirlediği bir takvim mi vardır? Newroz kutlamalarına hazırlık yapılması hangi mevzuata göre suç sayılmaktadır? Gözaltı operasyonlarının gelen ihbarlar üzerine başlatıldığı iddialarına ilişkin olarak hiçbir delil toplanmaksızın sadece gelen ihbarlar üzerine gözaltı işlemi uygulanması hukuka uygun mudur?”

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 05:16

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