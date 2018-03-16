İzmirlilere Newroz çağrısı

İzmir'de Newroz tertip komitesi, gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla 21 Mart Çarşamba günü düzenlenecek Newroz kutlamalarına katılım çağrısı yaptı

İzmir'de Newroz tertip komitesi HDP İzmir İl Örgütü binasında gerçekleştirdikleri basın açıklaması ile 21 Mart Çarşamba günü Newroz kutlamalarına İzmir halkına katılım çağrısında bulundu.

21 Mart Çarşamba günü Gündoğdu Meydanı’nda ’Newroz direniştir, faşizme karşı halkların baharıdır’ şiarıyla kutlanacak. Newroz’a katılım çağrısında bulunan tertip komitesi adına açıklamayı HDP İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir yaptı.

Aydemir, ”2018 Newrozu’na Ortadoğu ve bölgemizde savaşın, işgalin, krizin, kaosun ülkemizde ise faşizmin kurumsallaştırılmaya çalışıldığı, OHAL uygulamalarının toplumun üzerinde kara bir bulut gibi çöktüğü koşullarda giriyoruz” diyerek faşizmi yenilgiye uğratma ve halkların özgürlüğüne bir adım daha yaklaşma gibi görevle karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Aydemir, “Bu topraklarda darbeci zihniyete, emeğin sömürüsüne, doğa katliamlarına; inkar, imha ve asimilasyon politikalarına, katliamlara, ekonomik, kültürel ve siyasi kırımlara karşı geçmişte direnerek toplumun umudunu ayakta tutanlar, bugün de birlikte ve her zamankinden daha güçlü direnmeye devam ediyor” dedi. Aydemir “Emek, demokrasi, barış ve özgürlüklerden yana tüm İzmirlileri Faşizmi yenmek için Newroz ateşini büyütmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. (İzmir/EVRENSEL)

Adana Newroz’una çağrı yapıldı

Hakkari ve Şırnak’ta Newroz’a hazırlık

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 20:38

www.evrensel.net