Gazeteci, Yazar Şahin Alpay tahliye edildi
16 Mart 2018 23:17
Gazeteci yazar Şahin Alpay İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yaklaşık 20 ay sonra tahliye edildi.
Gazeteci yazar Şahin Alpay, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) .2 kez ‘hak ihlali kararı’ vermesi nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, yaklaşık 20 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Alpay, 30 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanmıştı.
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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 23:21
AYM, Şahin Alpay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
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