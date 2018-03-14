Hakkari ve Şırnak’ta Newroz’a hazırlık

Hakkari ve Şırnak’ta Newroz hazırlıkları devam ediyor. Kapı kapı gezerek sürdürülen hazırlık çalışmalarında Newroz’a katılım çağrısı yapıldı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 21 Mart tarihinde yapılması planlanan kutlama için çalışmalar devam ediyor. Çevre ilçe ve köylerden yüksek katılımın beklendiği kutlamalar hakkında konuşan Cizreliler, bu yılki kutlamaların daha coşkulu geçeceğini vurguladı.

Bişeng Mete adlı yurttaş, “Kürtler bugün dünyanın her bir tarafına dağılmış durumda. Bizim bu günlerde bir araya gelmemiz gerekir” dedi. Fehime Saruhan, “Halkımızın Afrin’e sahip çıkarak dünyaya mesaj vermesini diliyorum” dedi.

Newroz Tertip Komitesi Başkanı ve HDP Cizre İlçe Eş Başkanı Ali Akdeniz de, ilçedeki kutlamaların zor koşullarda gerçekleştirildiğini aktardı. Tüm emekçi ve mazlum halkların bayramı olan Newroz ile insanların bir çıkış yolu bulduğunu söyleyen Akdeniz, bölge halkına şu çağrıda bulundu: “Botan halkı Cizre Newrozuna, kendi elbise ve renkleriyle güçlü bir katılım sağlamalı. Geçtiğimiz yıl tüm baskı ve zorluğa karşı kutlama yaptık ve bölgeye ses getirdik. Bu sene yapılacak olan kutlamalar daha coşkulu olacak ve güçlü bir ses olacağız.”

KAPI KAPI GEZEREK ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Hakkari’de 19 Mart’ta kent girişinde bulanan belediye otogarında kutlanacak olan Newroz ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarını köy, mahalle ve merkezde sürdürdüklerini belirten Tertip Komitesi Sözcüsü Necmettin Acar, kitlesel bir kutlamaya hazırlandıklarını vurguladı. Önceki yıllara nazaran daha coşkulu bir Newroz kutlamak için bütün mahallelerde çalışmalar yaptıklarını aktaran Acar, “Newroz çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Bütün mahallelerde kapı kapı gezip halkı davet edecek komisyonlarımız kuruldu. Newroz şenliği sırasında görev alacak gönüllü arkadaşlarımız için gerekli çağrılar yapıldı ve bu konuda bizlere destek olmak isteyen arkadaşlarımızın komisyonumuza başvuruları devam ediyor” dedi.

“Hedefimiz 2018 Newrozu’nda coşkuyu doruğa çıkarmak” diyen Acar, tüm Hakkarililere katılım çağrısında bulundu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ve Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan’ın da katılacağı Newroz kutlamalarına Yerel müzik guruplarının yanı sıra Koma Amara, Rosida ve Azad Berdan’ın katılacağını kaydeden Acar, izin konusunda şu ana kadar Hakkari Valiliğinden kendilerine herhangi olumlu ya da olumsuz bir dönüşün olmadığını söyledi. (HABER MERKEZİ)

NEWROZ PARKI'NIN GİRİŞ KAPISI YIKILDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesindeki kayyım yönetimi, her yıl milyonlara ev sahipliği yapan Newroz Parkı’nda üzerinde “Newroz Parkı” yazılı olan beton giriş kapısını kepçelerle yıktı.

Yıllardır milyonların katılımıyla Newroz’un kutlandığı Diyarbakır’daki Newroz Parkı girişinde bulunan betondan tabela kutlamalara kısa bir süre kala Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı. Geçtiğimiz günlerde kepçeyle yıkılan kapının molozları da kaldırıldı. Çevredeki yurttaşlar kapının niçin yıkıldığını bilmediklerini söyledi.

Konu hakkında bilgi almak için aradığımız Park Bahçe Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, Newroz Parkı için yeni bir giriş çalışması başlattıklarını belirterek, “Yeni çalışmada herhangi bir kapıya ihtiyaç duymadık. İsteyen herkes parka girsin” dedi.

21 Mart’ta Newroz’un kutlanacağı alandaki sabit platform ise bakımsızlıktan dökülüyor. Platformun demirlerini kir ve pas götürürken, cam ve pencerelerin büyük bölümünün ise kırık olduğu görüldü. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 21:10

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