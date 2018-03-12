Adana Newroz’una çağrı yapıldı

HDP ve DBP Adana İl Örgütleri ile Adana HDK ve TJA 21 Mart günü gerçekleşecek olan Newroz etkinliğine çağrıda bulundu.

HDP ve DBP Adana İl Örgütleri ile Adana HDK ve TJA 21 Mart günü gerçekleşecek olan Newroz etkinliğine çağrıda bulundu. Geçtiğimiz günlerde miting için Adana Valiliği’ne başvuruda bulunulmasının ardından HDP Adana İl Binası’nda yapılan basın açıklamasında tüm halklara 21 Mart günü sabah 10’da Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu’nda başlayacak olan Newroz’a katılma çağrısı yapıldı. Geçtiğimiz Newroz’un kutlandığı 21 Mart tarihi dışında bir tarihte yapılması gerekçe gösterilerek Newroz etkinliklerine Valilikçe izin verilmemişti. Bu yıl başvuru gününe yapıldı. Newroza çağrı açıklamasını okuyan HDP İl Eş Başkanı Gülseren Tural, Ortadoğu ve bölgenin savaşın, krizin ve kaosun merkezi durumunda olduğuna dikkat çekerek 2018 Newroz’unda birlikte, eşit ve demokratik bir yaşam talebinin öne çıkacağını ifade etti.

Tural “Ortak vatanda eşit yurttaşlık, demokratik çözüm, tecridin kaldırılması, faşizmin tek tip uygulamasına karşı ve halkların barışı talepleri yeni dönemde öne çıkan taleplerimiz olacak. Faşizmi yenilgiye uğratma ve halkların özgürlüğüne bir adım daha yaklaşma gibi tarihsel bir görev ile karşı karşıyayız” diyerek halkı Newroz’a davet etti. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 15:11

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