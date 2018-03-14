14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlıkçılara gözaltı

Sağlık örgütlerinin Tıp Bayramı Haftası'nda Numune Hastanesinde yapmak istediği açıklamaya polis saldırdı, SES ve ATO yöneticileri gözaltına alındı.

Sağlık örgütlerinin 14 Mart Tıp Bayramı Haftası'nda Numune Hastanesi'nde yapmak istediği basın açıklamasına polis saldırdı. CHP milletvekili Murat Emir, Tur Yıldız Biçer, Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka da Numune Hastanesi önüne geldi. Açıklama yapmak isteyen sağlıkçılar gözaltına alındı.

SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, ATO Başkan'ı Vedat Bulut ve TTB yöneticileri Tıp Bayramı'nda demokratik haklarını kullanarak açıklama yapmak istediklerini söyledi. Sağlık örgütü yöneticilerinin güvenlik güçleri ile görüşmesi ve Milletvekillerinin de açıklamanın yapılması için girişimleri sonuçsuz kaldı. Açıklama yapmak isteyen sağlık emekçilerine polis saldırdı. SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, ATO yöneticisi Onur Karahan, SES Ankara Şube Yöneticisi Adem Bolat gözaltına alındı.

14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun

ATO Başkanı Vedat Bulut polis saldırısına tepki gösterdi. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) belirlediği dört talebi dile getirmek için Numune Hastanesi'ne geldiklerini belirten Bulut, "Numune Hastanesi önünde yapmak istememizin bir nedeni de bu hastanenin 1 yıl sonra kapatılacak olması. Bu hastane bugüne kadar milyonlarca insana sağlık hizmeti vermiş bir hastane. Açıklamamıza ses sistemi bile getirmedik. Herhangi bir yürüyüş yoktu. sadece açıklama idi. Polisler fevri davrandı. Ve müdahale etti. Arkadaşlarımızı gözaltına aldılar. Güvenlik güçlerinin bu tutumunu kınıyoruz”dedi.(Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 13:29

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