İşçi sağlığı her şeyden önce sınıfsal bir sorun

Dr. Gültekin Akarca, 14 Mart Tıp Bayramı'nda hekimlerin çalışma koşullarının ve işçi sağlığının önemine değindi. (Fotoğraf: Ercüment Akdeniz)

Dr. Gültekin Akarca

Hekimler fazlaca duyarlı kişiler. İnsana dair hemen her şeyi kendilerine dert ediniyorlar. Kulak zarları gürültüden patlamış, ciğerleri dumandan, tozdan kararmış, erken yaşta rengi solmuş, beti benzi sararmış kimi görseler tedavi edebileceklerini sanıyorlar. Hal böyle olunca muayenehane, poliklinik onlara dar geliyor. Kanalizasyona karışan sular, egzoz dumanı, Dilovası derken kendilerini kimi zaman sokakta, kimi zaman hapiste buluyorlar.

Aynı aşırı duyarlı tavır mühendislerde de mevcut. Onlar da işçi güvenliği meselesini kendilerine dert edinmişler. Ne zaman bir inşaat işçisi iskeleden düşse, maden göçse ya da bir fabrikada kazan patlasa koşup bu cinayetlerin faillerini bulup cezalandırabileceklermiş, katliamları önleyebileceklermiş gibi rol kapmaya çalışıyorlar! İşçi güvenliğinin mühendislik meselesi olduğunu sanıyorlar...

Tüm meslek grupları bu denli duyarlı olsa açlık sorunu fırıncıların, kasapların, manavların; barınma sorunu inşaatçıların; giyinme sorunu dokumacıların, konfeksiyoncuların; ulaşım sorunu şöförlerin, pilotların, vatmanların, kaptanların meselesi haline gelirdi. Şükredelim ki, hekimler ve mühendisler dışında böyle aşırı duyarlı meslek grubları fazla yok da; sendikalar, partiler gibi sorunun örgütlenmiş muhatapları hakları için mücadele edebiliyorlar.

Bugün on dört mart. Hekimlerin Tıp bayramı vesilesiyle kulaklarının açık olduğu böyle bir günde onlara işçi sağlığının bir sağlık sorunu olmadığını, sınıflara bölünmüş ve işçi sınıfının toplumların neredeyse yüzde 90’ını oluşturduğu bir dünyada sağlığın işçiler için sorun ve konunun tıbbi değil sınıfsal olduğunu anlatmak gerekiyor. Nasıl ki açlığa karşı, Dünya Fırıncılar Günü olan 16 Ekim’de mücadele vermiyorsak, işçilerin sağlık sorunları için de uygun gün on dört mart olmasa gerekir.

Biraz sabır, 1 Mayıs’a sayılı gün kaldı. Bırakalım on dört mart hekimlerin kendi dertlerini anlattığı, derdi olmayanların balolarda eğlendiği, matematikçilerin Dünya Pi Günü vesilesiyle pi sayısının 2.7 trilyonuncu basamağını kutladığı, Marksistlerin ölüm yıldönümünde Marx’ı yad ettiği gün olsun.

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 05:53

www.evrensel.net