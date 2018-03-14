Hekimlerin Kutup Yıldızı: TTB

İzmir Dayanışma Akademisi'nden Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, Türk Tabipler Birliği'ni yazdı: Hekimlerin Kutup Yıldızı...

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

İzmir Dayanışma Akademisi

Baskı ve şiddetin egemen olduğu dönemlerde tıbbın ve bilimin güç odakları tarafından araçsallaştırılmaya çalışılmasına da tanık oluruz. Tıpkı Nazi Almanya’sında olduğu gibi. Nazi Almanya’sında, tutsaklar üzerinde yapılan çalışmalarla, uzun süreli açlığın, soğuğun, yüksek basıncın ve çeşitli işkence tekniklerinin insan bedeni üzerindeki etkilerini araştıran “bilimsel” çalışmalar yürütülür. Bu çalışmaların sunulduğu, tartışıldığı gösterişli “tıp kongreleri” yapılır. Bazı hekimler bu ihlallerin gerçekleştirilmesine bilfiil katkıda bulunurlar ve tıpkı diğer savaş suçluları gibi Nürnberg mahkemelerinde yargılanırlar.

Tıbbın ve bilimsel çalışmaların kötüye kullanılması Nazilerle sınırlı değildir. 1932 yılında ABD’de sifiliz hastalığının doğal seyrini ortaya koymak amacıyla, siyah erkekler üzerinde Tuskegee araştırması diye bilinen bir çalışma başlatılır. Çalışma sürerken, 1947 yılında hastalığın penisilinle tedavisi bulunmasına karşın, hastalar tedavisiz bırakılırlar. Bilerek, isteyerek, taammüden, ırk ayrımı yaparak ölüme terk edilirler. Araştırma, 1972 yılında, mesleki değerlere sahip bir hekimin fark etmesi ve ihbar etmesiyle ortaya çıkartılmış, 40. yılında durdurulmuş, çalışmanın başlamasından 55 yıl sonra 1997 yılında Clinton tarafından varsa hayatta kalanlar ya da araştırmaya katılanların yakınlarından özür dilenmiştir.

MESLEKİ ETİK İÇİN TTB YAŞAMSAL

Mesleki alanın düzenlenmesi, mesleki bilginin insanlık aleyhine kullanılmaması için yargılamalar ve özürler kuşkusuz gereklidir ama asla yeterli değildir. Hekimlik etiği ile ilgili kavramların hızla geliştiği dönemin ikinci dünya savaşı sonrasına denk gelmesi sadece bir rastlantı değildir. Mesleğin etik ilkelerinin geliştirilmesi, tanımlanması, zaman içinde gelişen ve değişen koşullara göre güncellenmesi gerekir. Ancak bu yolla mesleki değerlerin hayattaki karşılıklarını bulmaları sağlanabilir. Hekimlik mesleğinin yönetiminin ve denetlenmesinin, sermaye ya da iktidar, bütün güç odaklarından bağımsız olarak sürdürülebilmesi çok önemlidir. Mesleki bağımsızlığın sağlanabilmesi için mesleki alana ilişkin düzenlemelerin ve mesleki pratiğin denetlenmesinin güç odaklarından bağımsız seçilmiş hekimlerden oluşan kurullar tarafından gerçekleştirilmesi yaşamsaldır.

Savaş sonrası dönemde 1947 yılında bu nedenlerle aralarında meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) öncüsü olan Etıbba Odasının da yer aldığı 27 Ulusal Tabip Birliği Dünya Tabipler Birliği’ni kurmuştur. Böylece hekimlik uygulamalarının öz denetim mekanizmaları oluşturulmuştur. Bugün itibariyle 114 üyesi ile on milyondan fazla hekimi temsil eden, ulusal tıp birliklerinin konfederasyonu olan Dünya Tabipler Birliği’nin mesleki değerleri temel alan ve hekimliğin farklı alanlarını düzenleyen çok sayıda bildirgesi ve tutum belgesi bulunmaktadır.

TEMEL İLKELER, BİLDİRGELER

Modern Hipokrat andı da denebilecek hekimliğin temel ilkelerini ifade eden Cenevre bildirgesi, insanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik ilkeleri tanımlayan Helsinki Bildirgesi, işkencenin önlenmesine ilişkin Tokyo Bildirgesi, açlık grevlerinde hekim tutumunu ifade eden Malta bildirgesi, hastaların verilerinin ve veri tabanlarının kullanımı ile ilgili Taipei Bildirgesi ve diğer bildirgeler tüm hekimler ve sağlık ortamı için referans olmaktadır. Tüm bu bildirgelerle değişen ve farklılaşan koşullarda hekimliğin mesleki değerlerinin korunması ve hekimlik uygulamalarının hiçbir gündelik politikanın aracı haline getirilmemesi gözetilmektedir. Çünkü asırlardır gelişen hekimlik uygulamalarının tek ve biricik amacı vardır; yaşamın korunması. Bu kapsamda hekimler insanların hastalıklardan/yaralanmalardan korunmasına, hastalıklarının tedavi edilmesine, var olan hastalıkların yarattığı acıların azaltılmasına, dindirilmesine, olanaklıysa işlev ve uzuv kaybına yol açmayacak tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına, kısaca sağlık hakkının herkes için elde edilmesine çaba harcarlar. Buradaki temel ilke hiçbir ayrım gözetmeksizin bunların gerçekleştirilmesidir.

TTB İDAMA KARŞI ÇIKTI ÇÜNKÜ...

Bildirgelerin olması mesleki değerlerin her an korunabildiği anlamına gelmemektedir. Hekimlik mesleğinin etik değerlerinin sınandığı dönemler vardır. Kriz dönemlerinde doğal olarak içselleştirdiğimiz ve uygulayageldiğimiz mesleki değerlerimizi bazen bir karşı koyma olarak ifade etmemiz, sahip çıkmak için tutum almamız gerekir. Bu dönemler sınav dönemleridir. 12 Eylül döneminin karanlık günlerinde, idam cezasının pervasızca uygulandığı zamanlarda TTB Merkez Konseyi üyeleri idam cezasına karşı yaşama hakkını savunan tutumlarıyla hedef gösterilmiş, mesleğin değerlerini savundukları için yargılanmış ve tarihe geçmişlerdir.

1990’lı yılların karanlığında, cezaevlerinde açlık grevlerinin sürdüğü dönemde TTB yöneticileri zorla beslemeyi reddeden tutumlarıyla yine hedef gösterilmiş, yargılanmıştır. 2013’te Gezi Parkı olayları sürecinde hekimler insanların tedavi hizmetlerine erişim hakkını savundukları için yargılanmışlardır. Tüm bu örneklerde TTB yöneticileri ve mesleki değerleri savunan hekimler siyasal iktidar tarafından suçlanmış ve mahkemelerce aklanmıştır. TTB bugüne dek meslek etiği konusunda girdiği her sınavdan başarıyla çıkmıştır.

Hekimlerin etik değerleri, mesleki donanımları, yükümlülükleri ve koruma bakış açıları sağlığa zarar veren temel nedenlerin vurgulanması konusunda bir sorumluluk ve savunuculuk dayatmaktadır. Bu kapsamda savaş ve çatışmaların nedeni olabilecek etmenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çabalar sağlıklı bir yaşamın oluşturulmasında çok değerli katkılar sunabilecektir. Hekimlerin en temel görevi yaşam hakkının savunulmasıdır.

BARIŞI VE YAŞAM HAKKINI SAVUNMAK CESARET İSTER

Dünya Tabipler Birliğinin 2017 yılında kabul ettiği silahlı çatışmalarla ilgili tutum belgesinde; savaş ve çatışmaların günümüzde ve gelecekte ortaya çıkartacağı sağlık ve çevre sorunlarına değinilmekte ve hekimlere ve hekim örgütlerine bir sorumluluk tanımlanmaktadır:

“Hekimler, silahlı çatışmaların başlatılması ya da sürdürülmesiyle ilgili kararlarında; siyasetçilerin, hükümetlerin ve güç sahibi başka kesimlerin, bu kararların sağlık dahil çeşitli alanlarda yol açabileceği sonuçların farkında olmaları için çalışmalıdır” denmektedir. Şimdi bir başka dönemeçte TTB Merkez Konseyi üyeleri bu sorumluluğu yerine getirdiği için yargılanmaktadır, Toplum ve Hekim dergisi editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu tutukludur.

Baskı dönemlerinde mesleği etik değerlerinin savunulması, hayata geçirilmesi cesaret ister. Türk Tabipleri Birliği içinden geçtiğimiz ve kötülüğün sıradanlaştığı bu dönemde cesaretle mesleğin değerlerini savunmaktadır. Karanlık denizlerdeki denizciler için asırlardır kutup yıldızı nasıl kılavuz olduysa, Türk Tabipleri Birliği de her zaman hekimlerin kutup yıldızı olmuştur.

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 05:46

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