İhraç edilen öğretmene ‘kutlu doğum’ davası

Görevinden ihraç edildikten sonra hakkında 'Kutlu Doğum Haftası' nedeniyle dava açılan öğretmen Nursel Tanrıverdi'nin yargılanacağı ilk duruşma bugün.

Eylem NAZLIER

İstanbul

İstanbul İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Felsefe öğretmeni Nursel Tanrıverdi, geçtiğimiz yıl yayımlanan 686 sayılı KHK ile ihraç edildi. İhracın ardından Tanrıverdi hakkında adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesi ise ‘Hz. Muhammed’i aşağılamak…’ Tanrıverdi, okuldaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenin öğrencilere Kutlu Doğum haftası için performans ödevi vermesine tepki gösterdiği için hakkında soruşturma başlatıldığını söylüyor. 17 yıllık öğretmen olan Tanrıverdi, nisan ayında yapılan Kutlu Doğum Haftasına, 5 ay kala bu öğretmen tarafından öğrencilere ödev verildiğini, kendisinin karşı çıktığını ve hakaret etmediğini anlatıyor: “Dosya kapsamında 3 öğrencinin şikayeti var, fakat 9 tanık öğrenci ise öğretmenin lehinde ifade vermiş. Tanık olan öğrenciler dikkate alınmamış.” Soruşturmanın ardından Tanrıverdi hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak’ suçundan dava açıldı.

‘ÖĞRENCİLER ÖDEVİ YETİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR DEDİ’

Tanrıverdi hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün görülüyor. Tanrıverdi, karşılaştığı duruma tepki gösterirken söz konusu davaya gerekçe oluşturan olayı da şöyle anlatıyor: “Bir gün çocuklar benim dersimde kağıt kesip bir şeyler yazıyorlar. Öğrenciler benden dersi istediler. Bende neden istediklerini sordum. Öğrenciler, Din Kültürü hocasının Kutlu Doğum haftası içerikli performans ödev istediğini ve bu ödevi yetiştirmeleri gerektiğini söylediler. Öğrencilerime Kutlu Doğum haftasının belirli gün ve haftalar içerisinde olduğunu söyledim. Öğrencilere Kutlu Doğum haftası olduğuna emin misiniz dedim. Ben kutlu doğum haftasının nisan ayında olduğunu bizimse Aralık ayında olduğumuzu söyledim. Bunun bir çelişki olduğunu ifade ederek ‘bir insan iki kez doğar mı?’ dedim. Çocuklar ‘bilmiyoruz hocam’ dediler.”

‘GERİ DÖNSE BİLE İHRAÇ EDİN…’

Tanrıverdi’nin söylediklerini 3 öğrencinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine iletmesinin ardından Tanrıverdi hakkında soruşturma açıldı.

Tanrıverdi bundan sonra olanları da şöyle aktarıyor: “Hz. Muhammed’i aşağıladığım söylendi. Din Kültür hocası okul müdürüne iletiyor. Çocukların ifadesi alındı, daha sonra beni çağırdılar ben de Şubat Tatilinden sonra müsait olacağımızı söyledim. Okullar açıldı. Cuma günü ifade verecektim ancak salı günü ihraç edildim. Artık memur olmadığım için ifade vermeyeceğimi söyledim. Bu olay yüksek disiplin kuruluna kadar taşınmış yüksek disiplin kurulunda da ‘geri dönse bile ihraç edin’ denilmiş. Dosyayı incelerken savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu da gördük. Dosya kapsamında 3 öğrencinin şikayeti var, fakat 9 tanık öğrenci ise ‘öğretmenimiz böyle bir ifade kullanmadı’ demiş. Lehte tanık olan öğrenciler dikkate alınmamış, şikayetçi olanlar dikkate alınmış. Bunun bir cezalandırma yöntemi olduğunu düşünüyorum.”

Nursel Tanrıverdi, daha önce birçok kez hakkında soruşturma başlatıldığını söylerken müdür tarafından da daha önce defalarca mobbinge maruz kaldığını söylüyor.

Tanrıverdi, “Attığım adıma soruşturma açıldı. Yaklaşık 4-5 soruşturma açıldı. Daha sonra öğrendik ki hakkımda 3 yıl kademe durdurma cezası verilmiş. Bu soruşturmalarda bana, ‘öğretmenleri isyana mı teşvik ediyorsunuz, derste siyaset mi yapıyorsunuz, öğrencileri mi örgütlüyorsunuz? Örgütlere üye mi kazandırıyorsunuz?’ gibi sorular soruldu.” Müfettişler bana müdüre mobbing uyguladığımı söylediler. Ben de mobbingi üstün, asta uygulayabileceğini söyledim ve durumu şöyle aktardım: Müdür bana mobing uygulamaya kalkmıştır, ben de direnmişimdir. Bundan da rahatsız olmuş böyle ifade ediyor dedim” diye konuştu.

‘LAİK PARASIZ BİLİMSEL EĞİTİMİ SAVUNDUM’

Sendikal faaliyetlerinden ötürü ihraç edildiğini savunan Tanrıverdi: “17 yıllık öğretmenlik hayatım boyunca Eğitim Sen’in aktif bir üyesiydim” diyor ve ekliyor: “İki dönem şube yöneticiliği yaptım. Görev yaptığım okullarda, girdiğim sınıflarda tek bir kuruş para toplatmadım, toplatanlara da karşı çıktım. Verdiğimiz en temel mücadele buydu. Laik, bilimsel, parasız, anadilde eğitimi savundum. 19 Şubat 2013’te KESK’e düzenlenen operasyonda 184 kişiyle birlikte gözaltına alındım ve benle birlikte 72 kişi tutuklandık. 11 ay tutuklu kaldım. Her şey aslında ondan sonra başladı diyebilirim. Hapishaneden çıktıktan sonra 2014 yılı Şubat ayında görevime aynı okulda başladım. Dolayısıyla okulun tüm çalışanları, öğrencileri benim tutuklandığımı bilirler.” Hapishaneden çıktıktan sonra da okulda ciddi sorunlar yaşadığını belirten Yıldırım şöyle devam ediyor: “Hapishaneden çıktıktan sonra ciddi derecede baskı görmeye başladım. Hapishaneden çıktıktan bir ay sonra hakkımda soruşturma açıldı. Derste siyaset yaptığım iddia edilerek, bu soruşturmadan ceza almadım. O sırada atanan Şube Müdürü, okullarda para toplamaya başladı, biz buna itiraz ettik. Parasız eğitimi savundum.” İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2015-2016 yılları içerisinde Kağıthane ilçesi, Eğitim-Sen’in yapmış olduğu tüm eylemlere soruşturma açtı. Karşı çıktığımız ve ihracımıza neden olan bunlardır. Hakkımdaki mesnetsiz deyim yerindeyse saçma sapan iddiaların nedeni benim kararlı duruşumdur. 13 Mart saat 09:30’da görülecek davaya duyarlı kamuoyunu desteğe bekliyorum.”

KUTLU DOĞUM HAFTASI NEDİR?

Miladi takvime göre 20-27 Nisan olarak sabitlenen Kutlu Doğum Haftası, 20 yıl boyunca lise ve üniversitelerde kutlandı. 15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından bu kutlamalar tartışmalara neden oldu. Etkinliğin son gününün Fethullah Gülen’in doğum tarihi ile çakışması kutlamanın bu kişiye atfen yapıldığı konusunda tepki doğurmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz yıl ‘Kutlu Doğum Haftası Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikle “Kutlu Doğum” ifadesinin yerini “Mevlid-i Nebi” alırken Muhammed Peygamberin doğduğu günü içine alan haftanın Miladi Takvime göre değil, Hicri Takvime göre kutlanmasına karar verildi.

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