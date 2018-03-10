Ahmet Şık 435, Murat Sabuncu 496 gün sonra Cumhuriyet'te

Serbest bırakılan Murat Sabuncu 496, Ahmet Şık 435 gün sonra yeniden Cumhuriyet gazetesine geldi.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Gazetenin yayın politikasının suçlama konusu edildiği Cumhuriyet davasında tutuklu yargılanan Murat Sabuncu ve Ahmet Şık, tahliyelerinin ertesi günü gazetelerine geldi. Hâlâ tutuklu olan Akın Atalay’ın doğum gününü kutlayan gazete çalışanları Atalay’a özgürlük istedi.

Gazetede kısa bir açıklama yapan Murat Sabuncu, “Hâlâ hak savunucuları içeride, milletvekilleri içeride. Hukuksuzluğa uğramış herkes için gazetecilik yapacağız” dedi. Tutuklanmalarının da serbest kalmalarının da siyasi olduğunu belirten Ahmet Şık ise “Medyanın susturulması demek toplumun susturulması demektir. Hakikatin karartılmak istenmesine karşı mücadele edeceğiz” dedi.

‘BİZ ÇIKTIK DİYE BU ZULÜM BİTMİŞ DEĞİL’

Gazetede bir açıklama yapan Murat Sabuncu, “Biz çıktık diye bu zulüm bitmiş değil. İçeride hâlâ çok sayıda gazeteci var. Tutuklu hak savunucuları var, milletvekilleri var. Onun için biz bundan sonrası için de sadece kendi hakkımız ve hukukumuz için değil, Türkiye’deki bütün haksızlığa uğramış, mahalle ayırımı yapmadan hepsi için bir gazeteciliği yayıncılığı hayata geçireceğiz. Seçimler geliyor, herkesin hakkı hukuku için bu yayıncılığı büyük bir özveri ile yapmaya çalışacağız” dedi.

‘İKTİDARIN HAKİKATLE DERDİ VAR’

Ardından konuşan Ahmet Şık ise, tutuklanmalarının da serbest bırakılmalarının da siyasi olduğunu söyledi. Şık, “Bir kere herkes şunu bir kez görmeli. Türkiye bir hukuk devleti değil. En büyük Türk yalanı, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğu ve yargının bağımsız olduğu... Türkiye’de hiç kimsenin, iktidar yanlıları da dahil olmak üzere, ne hukuki güvencesi var ne de can güvenliği. Bunun ayırdına vararak herkesin pozisyonunu alması gerekiyor.

Bu süreç Türkiye’de gücü tek başına eline geçirmiş bir iktidarın ne kadar tehlikeli olduğunu da bize kanıtladı, ve aynı zamanda bağımsız, herkese eşit mesafede durmayı başarabilen bir medya organının da ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Bu ülkede iktidarın hakikatle bir derdi var. İktidarın yaptığı yalanı, dolanı, yalanlar üzerine kurulu bir saltanatı hiçbir şekilde kimse görsün istemiyorlar. Ve bununla uğraşan herkes hedef Türkiye’de. Bu sadece Ahmet’in Murat’ın sorunu değil, Kürt basınından 60’ın üzerinde arkadaşımız içeride. Bu ülkeyi teslim almaya çalışanların teslim olduğunu hepimiz göreceğiz. Son sözüm bu” diye konuştu

AKIN ATALAY’A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Cumhuriyet gazetesi çalışanları ve Akın Atalay’ın eşi Adalet Dinamit’in de katıldığı programda Ahmet Şık ve Murat Sabuncu’nun konuşmasının ardından, doğum günü olan Akın Atalay için pasta kesildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Atabek de, “Bütünüyle mutlu değiliz ama iki arkadaşımızın aramızda olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Gene eksiğiz. Akın Atalay aramızda değil ama o da aramızda olacak” dedi.

KILIÇDAROĞLU‘DAN TELEFON

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada tahliyesine karar verilen Gazeteciler Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'yu telefonla aradı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu'ya verilen karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği bildirildi.

Ahmet Şık ile Murat Sabuncu cezaevinden çıktı

Cumhuriyet davasında Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'ya tahliye

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mart 2018 16:43

www.evrensel.net