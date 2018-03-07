Eskişehir'de termik santrale geri adım

Eskişehir'de Alpu Ovası'na yapılmak istenen termik santralin ihalesi, tepkiler sonucu 26 nisan 2018 tarihine ertelendi.

Eskişehir'de Alpu Ovası'na yapılmak istenen termik santralin ihalesi, 26 nisan 2018 tarihine ertelendi. Konuyla ilgili Evrensel'e değerlendirmelerde bulunan CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, “Bu karar AKP'nin çevre duyarlılığı değil, seçmen duyarlılığıdır ve halkın verdiği mücadelenin sonucudur” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Erkişehir'de Alpu Ovası'na kurulmak istenen termik santral ihalesinin ertelenmesini ve süreci Evrensel'e değerlendirdi. Usluer, termik santralin Alpu Ovası'na yapılmasının planlandığını ve buranın Türkiye'nin en verimli 26 arazisinden biri olduğunu belirtti.

Eskişehir'de tüm siyasi partilerin ve diğer örgütlerin de içinde bulunduğu bir platform kurularak termik santrale karşı mücadele edildiğini dile getiren Usluer, kendilerinin de vekiller olarak Meclis ayağını oluşturduklarını ifade etti.

Usluer, sözlerini şöyle sürdürdü: “AKP Hükümeti, bu verimli araziye inatla termik santral kurmak istiyor. Bu alanın çok yakınında şu an atıl durumda olan bir santral var ve işçiler maaşlarını dahi alamıyor. Halihazırda var olan bir santrali işletmeyip çok yakınına yenisini kurmak demek, rant alanı açmaktan başka bir şey değildir."

Eskişehir halkının duyarlı olduğu dile getiren Usluer, “Termik santralin engellenmesi için kurulan platformla birlikte şehrin geleceği için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Geçtiğimiz cumartesi platform ile birlikte vekillerin de katıldığı büyük bir eylem yaptıklarını ifade eden Usluer, “Eğer vekiller olmasaydı, emniyet güçleri bunu engelleyecekti ki engellemeye de çalıştı” diye konuştu.

Termik santral ihalesinin 26 Nisan 2018 tarihine ertelendiğini belirten Usluer, halkın sesinin termik santrale karşı çok yükseldiğini ve bu yüzden ertelemek zorunda kaldıklarını ifade etti. Bu erteleenişin olumlu olduğunu söyleyen Usluer, “Tabiki bu AKP'nin çevre duyarlılığından değil, seçmen duyarlılığından kaynaklanıyor. Orada tepkileri daha fazla üzerine çekmek istemedi” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

Eskişehir kanser olmayacak!

Eskişehirliler uyardı: Termik santral istemiyoruz

Eskişehir’de yasağa rağmen termik santral protesto edildi

Alpu Ovası'na termik santral istemiyorlar

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mart 2018 18:49

www.evrensel.net