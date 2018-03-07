Eskişehir kanser olmayacak!

Eskişehir’de binlerce insan Türkiye’nin en verimli tarım arazilerinden biri olarak ilan edilen Alpu Ovası’na termik santral kurdurmamak için direniyor

Meltem KARAKAŞ

Eskişehir

Devlet tarafından birinci derece tarım arazisi ilan edilen ve ‘Çivi çakılamayacak’ ova olarak tanımlanan Alpu Ovası’na kömürlü termik santral yapılmak isteniyor. Eskişehir’de binlerce insan şehre 25 kilometre mesafede olan ve Türkiye’nin en verimli tarım arazilerinden biri olarak ilan edilen Alpu Ovası’na termik santral kurdurmamak için direniyor.

TEKLİF İÇİN SON GÜN

2017 yılının ocak ayında Türkiye’de 192 ova birinci derece tarım arazisi ilan edildi ve koruma altına alındı. Alpu Ovası da ilk koruma altına alınan ovalardan biri. Fakat şimdilerde şehir merkezine 25 kilometre mesafede olan bu verimli ovaya kömürlü termik santral yapılmak isteniyor. Eskişehir’de vatandaşlar yaklaşık altı aydır termik santrali kurdurmamak için mücadele ediyor. Gerek basın açıklamaları ile gerek şehrin sembol olmuş heykellerine maske takarak; gerek konser, tiyatro gibi etkinliklerin sonunda sanatçıların yüzlerine taktıkları maske ve yaptıkları kısa konuşmalarla termik santral protesto ediliyor. Bazı dönemlerde ise özellikle şehir merkezinde bulunan esnaf, dükkanlarının camına ‘Termik santral istemiyoruz’ afişi astı, bazı dönemlerde de vatandaşlar sokaklarda açılan stantlarda dilekçelere imza atıp, imza kampanyasına destek oldu.Gençler ise termik santralin şehre yürüyüş mesafesinde olduğunu göstermek için santralin yapılacağı alana yürüdü. Tüm bunlar devam ederken 20 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’de Alpu ve Tepebaşı kömür sahalarının santral kurma şartı ve işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilmesi ihalesi 26 Ocak 2018’den 7 Mart 2018 tarihine uzatıldı. Bu süreçte de Eskişehir’de yaşananları özetlersek, koskoca bir şehir ölüm şehri olmamak için direnişe geçti.

MUHTARLARA TÜY DÖKÜCÜ KREM

Termik santralin yapılması ile ilgili en dikkat çekici olaylar Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin, Eskişehir’deki muhtara termik santrali anlatmak için düzenlediği etkinlikle başladı. Bakanlık yetkilileri etkinliğe katılan yaklaşık 100 muhtara, yara merhemi, cilt maskesi, sabun, tüy dökücü krem, güneş kremi, şampuan, termos ve el feneri hediye etti. Yaşanan bu olay hem yerel basında hem de yaygın basında ciddi anlamda yer buldu.

TERMİK SANTRAL ALPU’YU BİTİRİR

Termik santralin yapılacağı alanda yaşayan köylüler ise, geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılık olduğunu, kömürlü termik santral yapılırsa Alpu Ovası’nın da kendi yaşamlarının da biteceğini söylüyor. Hatta Alpu’da yaşayan birçok köylü ve muhtar bu sorunun sadece köylüyü değil şehir merkezinde yaşayanı da Ankara’da yaşayanı da ilgilendirdiğini anlatıyor.

TOPRAĞI KORUYAMADI

Eskişehir’de yer alan birinci sınıf tarım arazilerinin yüzde 40’ının yer aldığı Alpu Ovası^’nın tarım dışı kullanımının oylanacağı ilk il toprak koruma kurulu toplantısından yeterli kabul oyu çıkmadığı için kurul yönetmeliği değiştirildi. Kurul üyeleri ikinci kez Eskişehir Valiliğinde toplandı.Toplantı esnasında vatandaşlar, yüzlerine taktıkları maskelerle valilik binası önünde bekledi. Yeni yönetmeliğe göre toplanan kurulda 3 ret oyuna karşı 6 evet oyu kullanıldı ve Alpu Ovası birinci derece tarım arazisi kapsamından çıkarılarak, ovaya termik santralin yapımının önü açıldı. Bu karar toprağı korumak için kurulan il toprak koruma kurulunun toprağı koruyamadığı yorumlarına sebep oldu.

UZMANLAR DA KARŞI ÇIKTI

Kömürlü termik santral hakkında görüşlerini aldığımız Maden Mühendisleri Odası Eskişehir Temsilcisi Ümit Yıldırım, madenciliğin çevreyle barışık şekilde yapılması gerektiğini söyleyerek, “Alpu Ovası Türkiye’nin en verimli tarım arazisi. Eğer termik santral yapılırsa Eskişehir için bir felaket olur” dedi. Eskişehir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Akif Aladağ, “Kömür öldürüyor. İnsan ömrünü en az on yıl kısaltıyor. Kömürü çıkarmak yerine yenilenebilir enerjiyi kullanalım” diye konuştu. Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Eski Başkanı Özer Ülker ise “Tarım, hayvancılık, arıcılık hepsi yavaş yavaş bitecek” dedi.

BARİKATLAR YIKILDI

Eskişehir Demokrasi için Dayanışma Platformu ise tüm siyasi parti, sivil toplum örgütü, sendika ve derneklere çağrıda bulunarak ‘Eskişehir’de termik santral istemiyoruz’ başlıklı deklarasyon metni hazırladı. Bu metne CHP, HDP, İYİ Parti, EMEP, ÖDP, LDP, Vatan Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti il başkanları ve kurum temsilcileri ile birlikte imza sayısı 112 olarak açıklandı. En son 3 Mart 2018 Cumartesi günü deklarasyona imza atanlar, ‘Eskişehir’de termik santral istemiyoruz’ çağrısı ile bir miting düzenledi. Miting ilk etapta emniyet güçleri tarafından engellenmek istense de, mitinge katılanların kararlı duruşu ile kurulan barikatlar yıkıldı ve yürüyüş gerçekleşti.

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mart 2018 05:22

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