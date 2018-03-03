Bilal Erdoğan: Abdülhamit'i yediler Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz

'Son büyük sultan Abdülhamit Han'ı anlamak' programında konuşan Bilal Erdoğan, 'Abdülhamit Han'ı yediler, biz Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz' dedi.

Küçükçekmece, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde 2. Abdülhamit'in ölümünün 100. yılı kapsamında "Son büyük sultan Abdülhamit Han'ı anlamak" adı altında anma programı düzenlendi. Gençlik Eğitim ve Küktür Konfederasyonu (Genç-Kon), Mostar Dergisi ve Genç Beşir tarafından organize edilen etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Genç-Kon Başkanı Ahmet Sözbilir ve çok sayıda davetli katıldı.

'DEMEK Kİ NE ZAMAN BİR LİDER ÇIKSA, KARALAMALAR VE SOKAK HAREKETLERİ DEVREYE ALINIYOR'

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Bilal Erdoğan, Kur'an-ı Kerim okunması sonrası konuşma yaptı. Erdoğan, "Abdülhamit Han ile ilgili nice iftiralar atıldı. Olmadık yalanlar söylediler. Yakın zamanda ülkemizdeki gazetelerde gördüğümüz şeylerin benzerlerini hem dünya medyasında zamanın uluslararası gazetelerinde hem de Türkiye'deki Osmanlı mecralarında görmüştük. Demek ki ne zaman bu ülkede bir lider çıkar, ülkesini bağımsız, milli politikayla yönetmeye çalışırsa, bu iftiralar, karalamalar, sokak olayları, öğrencileri hareketlendirme girişimleri devreye alınıyor. Abdülhamit'e 'Kızıl Sultan' dediler. Firavun, hırsız dediler. Suikast girişimde bulundular. O zamanın talebelerini kışkırttılar. Halkın ona karşı cephe alması için ellerinden geleni yaptılar. Bunların hiç biri başarıya ulaşamayınca zinde güçler devreye girdi. O güçler maalesef o gün, bugün en büyük zaaflarımızdan biri olan, aklını, gönlünü Batılılaşma kisvesi altında başkalarının eline teslim etmiş aydınlar, entelektüeller, vesayet odakları devreye girdi. O zamanın şartlarında kendilerini ilerici sananlar Abdülhamit'i devirdiler. 10 yılda imparatorluğu yerle bir ettiler. Gerici, yobaz dedikleri Abdülhamit ülkenin dört bir yanını demir ağlarla sardı" ifadelerini kullandı.

'DÜNYAYI GIPTA İÇERİSİNDE BIRAKAN BÜYÜK PROJELER…'

'Son 15 yılda başarılan teknolojik atılımlar ve dünyayı gıpta içerisinde bırakan büyük projeler' nedeniyle vaktinde Abdülhamit'e suikast düzenleyen zihniyetin bugün de 'Gezi olayları ve 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi' benzeri eylemler düzenlediğini savunan Bilal Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu ülkeye Batının ilmini, teknolojisini getirmedi.Sadece ceketini, müziğini, dansını getirdi.Son 15 yılda Türkiye'nin ulaştığı gelişmişlik, Türkiye'nin başardığı teknolojik atılımlar ve dünyayı gıpta içerisinde bırakan büyük projeler, zihniyetin iflas ettiğinin, tarihe karıştığının kanıtıdır. O zihniyetin yakın dönemde o zaman Abdülhamit'e yapılanların benzerlerini yaptığını hatırlayalım. Cumhuriyet Mitinglerini, Danıştay saldırısını, parti kapatma davasını, MİT müsteşarını tutuklama girişimini, Gezi olaylarını, 17-25 Aralık yargı darbesi girişimini, hendek kalkışmasını, Kobani olaylarını, şehirlerdeki canlı bomba eylemlerini ve son olarak 15 Temmuz'u hatırlayalım. Bu millet 15 Temmuz'da 'Abdülhamit'i yediniz, Erdoğan'ı yedirmeyiz' dedi. 'Menderes'i astınız, Özal'ı zehirlediniz, Erbakan Hoca'ya darbe yaptınız ama Tayyip Erdoğan'a darbe yaptırmayız' dedi."

'MÜSLÜMANLARIN BİRLİĞİNİ KAYBETMESİ İÇİN 'KIZIL SULTAN' JARGONUNA İHTYAÇ VARDI'

Bial Erdoğan, sözlerini "Sultan Abdülhamit'in o günün şartlarında emperyalizmin tekerine çomak sokuşu bugünün dünyasında Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' haykırışını akla getirmektedir. Adülhamit'i anlamak demek Türkiye'nin son 15 yılını, Ak Parti iktidarını, Recep Tayyip Erdoğan yıllarını anlamak demektir. Kudüs'ün düşmesi için Abdülhamit hanın gitmesi gerekirdi. Müslümanların birliğini kaybetmesi için 'Kızıl Sultan' jargonuna ihtiyaç vardı. Müslüman ülkelerin sömürgeleştirilmesi için onu kendi çocuklarının yemesi gerekirdi. Bir büyük tarihin, dönemin tarihçiler tarafından 'Pax Ottomana' denilen barış düzeninin çözülmesi için Abdülhamit hanın uzaklaştırılması yeterliydi, yetti de. Ancak Abdülhamit hanı yediler, biz Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz" ifadeleriyle bitirdi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mart 2018 00:16

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