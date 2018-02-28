TRT’den Onur Akın, Sıla, Nükhet Duru, Nazan Öncel yasağı

TRT’den darbe yıllarını anımsatan yasaklama. Onur Akın, Sıla, Nükhet Duru, Nazan Öncel gibi sanatçıların seslendirdiği 208 şarkı yasaklandı.

Bir süre önce Erzurum Türküsü “Hele Dadaş Hoşmusan”ın sözlerinin değiştirilmesiyle gündeme gelen TRT’de aralarında ünlü sanatçıların da seslendirdiği 208 şarkı yasaklandı.

TRT Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığınca yapılan denetimlerde, 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkı, sözleri TRT’nin 14 kanalında yayımlanmıyor.

1980 darbe sürecini anımsatan yasaklamalardan Koray Avcı, Onur Akın, Sıla, Nükhet Duru, Berkay, Demet Akalın, Bengü, Nazan Öncel gibi ünlü sanatçıların seslendirdiği şarkılar da payını aldı. Diğer müzik kanalları ve internet ortamında çok sayıda kişinin dinlediği Sıla’nın seslendirdiği beş şarkı TRT’den veto yedi.

208 ŞARKI YASAKLANDI

Sayıştay raporuna yansıyan tespitleri TRT KİT Alt Komisyonuna taşıyan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, yasaklanan program ve şarkıları sordu. TRT Yönetimi tarafından KİT Komisyonu üyelerine verilen yanıtta “Akıl Çıkmazı”, “Dört Duvar Özgürlük” isimli programların ve 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkı sözünün 6112 sayılı Yasa’nın 8. maddesi 1. fıkrası ilgili bentleri çerçevesinde yasaklandığı belirtildi.

Sertel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “1980 Askeri Darbesi öncesi ve sonrasında bestecisi Ermeni olduğu, halkı isyana teşvik ettiği, devlet memurunu yerdiği, Yassıada’yı çağrıştırdığı, erotik bulduğu, sözlerinde ‘Deniz’ adı geçtiği, halkı içmeye ve intihara teşvik ettiği gibi gerekçeyle çok sayıda şarkı ve sanatçı TRT’de uzun yıllar yasaklanırken, aradan 40 yıla yakın süre geçmesine rağmen TRT’deki yasaklar yeniden hortladı ve 208 şarkı çeşitli gerekçelerle yasaklandı!”

‘SARAY’A GİDENLERE YASAK YOK’

CHP Milletvekili Atila Sertel, özellikle TRT Müzik kanalında Saray’a giden şarkıcıların şarkılarının, konserlerinin sıklıkla yayımlandığını belirterek, “Saray’a gidenlerin, Saray’a yakın olanların şarkıları, eserleri devletin kanallarında ardı ardına yayınlanırken, Atatürk’e hakaret edilen dizi ve programlara herhangi bir yasak konulmazken, halkın parasıyla ayakta duran TRT’de halka mal olmuş çok sayıda sanatçının ve seslendirdikleri şarkıların yasaklanması tam da AKP iktidarını yansıtmaktadır” diye konuştu.

BİR ARPA BOYU TRT!

Uzun yıllar önce çok sayıda şarkı “komik” gerekçelerle TRT’de yasaklanırken günümüzde ise yasaklanan şarkıların birçoğunda içki ve cinsellik çağrıştıran sözlerin yer alması dikkat çekti. Örneğin; Barış Manço’nun “Arkadaşım Eşşek” şarkısı; İnsanın arkadaşı eşek olamaz, “Lambaya Püf De” şarkısı erotik bulunduğu, Musa Eroğlu’nun “Yolun Sonu Görünüyor” türküsü intiharı özendiriyor gerekçesiyle, Orhan Gencebay’ın “Batsın Bu Dünya” isimli şarkısı düzene isyan var gibi komik gerekçelerle yasaklanmıştı. (MEDYA SERVİSİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 28 Şubat 2018 14:42

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