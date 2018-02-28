Kocaeli Kadın Platformu: Kadınlar karanlığa teslim olmayacak

Kocaeli Kadın Platformu, cinsel istismara ilişkin hükümet komisyonu ve kimyasal hadım tartışmaları üzerine basın açıklaması düzenledi.

Kocaeli Kadın Platformu, cinsel istismar tartışmaları ve geçtiğimiz günlerde Evrensel'in manşetinden duyurduğu istismar haberine dair açıklama yaptı.

Eğitim Sen Kocaeli şube binasında basın açıklaması gerçekleştiren Kocaeli Kadın Platformu, gündemdeki cinsel istismar tartışmalarına dair görüşlerini açıkladı. Eğitim Sen Kadın Sekreteri Sibel Yılmaz Yurdakul’un okuduğu basın açıklamasında yetkililer tarafından hedeflenenin çocuk istismarını önlemek olmadığı belirtildi.

Kimyasal hadım tartışmalarının çocuk istismarını önleyemeyeceğini ifade eden Yurdakul “Çocuk istismarını önlemek istiyorsanız öncelikle yönteminizde bulunan Diyanet gibi kurumlardan ‘kız çocukları 9, erkek çocukları 12 yaşında evlenebilir’ fetvalarını yayınlanmasını durdurun. Çocuk istismarını arttıran, meşrulaştırmaya çalışan sizlerin gerici söylem ve politikalarınızdır. Önce bunlardan vazgeçin. Çünkü her gün Türkiye’nin farklı yerlerinde onlarca çocuk istismara maruz kalıyor bunun son örneği de ilimizde yaşandı” ifadelerini kullandı.

'DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Geçtiğimiz günlerde Evrensel'in manşetinden duyurduğu çocuk istismarı haberine dair de konuşan Yurdakul, “Bizler Kocaeli Kadın Platformu olarak istismar mağduru çocuğun ve ailenin yanında olduğumuzu belirtiyor, hukuksal olarak da davanın takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuyla buradan bir kez daha paylaşmak istiyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından Kocaeli Kadın Platformu'nun "Bu haliniz çekilmiyordu, OHAL'iniz hiç çekilmiyor" başlıklı paneli gerçekleştirildi. Panele KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ve Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden akademisyen Buket Karaman konuşmacı olarak katıldı. (Kocaeli/EVRENSEL)

Kadınlardan istismarın önlenmesi için imza kampanyası

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