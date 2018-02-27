Kadınlardan istismarın önlenmesi için imza kampanyası

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Kocaeli Şubesinin ortaklaşa yaptığı basın açıklamasında, çocuk istismarının önlenmesi için imza kampanyasının başlatıldığı duyuruldu.

Kocaeli’nin Derince İlçesinde Yenikent Mahalle Muhtarlığı önünde yapılan açıklamada konuşan Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Fatma Şahin, uzun zamandır gündemden düşmeyen istismar olaylarına her gün bir yenisinin daha eklendiğini belirtti. Adalet Bakanlığı verilerinin yılda ortalama 8.000 çocuğun cinsel olarak istismar edildiğini ortaya koyduğunu belirten Şahin, “Çocuklar da, aileleri de susmadığında ne oluyor peki? Son 10 yılda çocuk istismarı davaları yaklaşık 3 kat arttı. Ama bu davaların yüzde 45’i beraat ile sonuçlandı. Çocuğun mağdur ve suç tanığı olduğu unutuldu. Çocuğun ifadesi tekrar tekrar kovuşturma ve farklı dava süreçlerinde alındı.Çocukların istismara uğramasını engellemek için etkin politikalar geliştirmesi gereken siyasiler ise ne yazık ki istismarı aklayan ve hatta meşrulaştıran girişimlerle çıkıyorlar karşımıza” dedi.

‘SESİMİZİ ÇIKARMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR’

Yargıda, eğitim sisteminde ve toplumda nelerin değiştiğine dair kısa bilgiler de veren Şahin, “Çocuklara çığlık atmayı öğretin” diyerek işin içinden çıkılamayacağını, çözümün ne idamda ne de hadımda olmadığını söyledi. Çocukların hayatlarına sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirten Şahin, “Ne idam, ne de hadım çocuk istismarıyla mücadelede etkili çözümler değildir, hatta uygulandığı ülkelerde istismarın ve şiddetin azaldığını değil, toplumsal şiddetin arttığını görüyoruz. Bizler, çocuk istismarını ortadan kaldırmak için bu karanlık tabloyu yaratan tüm uygulamalara bir an önce son verilmesini istiyoruz. Çocukları ancak güçlü bir sosyal hizmetler ağı üzerine inşa edilmiş çocuk koruma ve adalet sistemi ile koruyabiliriz. Çocukların hayatlarına sahip çıkmak hepimizin görevidir. Çocukların hayatlarına kast edenlere karşı sesimizi çıkarmak hepimizin sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

İmza kampanyası başlattıklarını da duyuran Şahin, “Bu karanlık tablonun daha fazla çocuğun hayatına kast etmesini engellemek, yetkililere gerçek sorumluluklarını hatırlatmak ve taleplerimizin takipçisi olacağımızı söylemek için bir imza kampanyası başlattığımızı duyuruyoruz” dedi.

Açıklamanın öncesi ve sonrasında vatandaşlar kampanyaya imza atarak destek verirken, Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan da açıklamaya destek verdi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Çocuk susmadı yargı susturdu!

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 20:23

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