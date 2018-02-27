CHP'li Hamzaçelebi: Uber'i İstanbul'dan kovacağız

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nı ziyaret eden CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, 'İstanbul'dan Uber'i kovacağız' vaadinde bulundu.

CHP Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Hamzaçebi, "İstanbul'dan Uber'i kovarak, İBB'nin başlatmış olduğu İTaksi uygulamasını da İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'na vereceğiz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nı ziyaret etti. Taksicilerin en büyük sorununun, akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi hizmeti veren Uber olduğunu söyleyen Hamzaçebi, “İstanbul’daki taksi pazarına küreselleşmenin şirketleri hakim olmak istiyor. Esnaf odası başkan vekili bunu küresel korsan olarak isimlendirdi. Küresel hırsız, diyebiliriz her şey diyebiliriz. Teknolojiyi kullanarak internet üzerinden oluşturulan ağ sayesinde ticari taksiler dışında bir taşıma ağı oluşmuş durumda” dedi.

İstanbul’da Uber’le çalışan 5 bin araç olduğunu söyleyen Hamzaçebi, “İstanbul’da yaklaşık olarak bu sayı 5 bindir. Ödemeler kartla yapıldığı için bunun vergi sistemi açısından ne olduğu meçhul. Vergi ödeyip ödemedikleri bilinmiyor. Şirketler de yurt dışında olduğu için burada vergisiz bir alan söz konusu” diye konuştu.

İTaksi uygulamasından yüzde 4.95 komisyon alındığını ifade eden Hamzaçebi, komisyonun taksiciler üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu söyledi. Hamzaçebi, “İstanbul’daki 17 bin taksinin 4 bini İTaksi uygulaması kapsamında. O taksicilerin aldığı ücret üzerinden yüzde 4.95 oranında bir komisyon alınıyor. Vergiler dahil bu yüzde 6’ya denk geliyor. Bu rakam taksici esnafı üzerinde çok büyük bir yüktür” dedi.

Uber’i “taksicilerin belalısı olarak” nitelendiren Hamzaçebi, şöyle devam etti:

“İstanbul taksicilerinin belalısı olan onun kazancına göz dikmiş olan Uber’i kovacağız. İBB’nin başlatmış olduğu İTaksi uygulamasının getirdiği yüzde 4.95’lik komisyon ücretini İBB, İSPARK’a aktarıyor. Bu hasılatın yüzde 6’sı çok ağır bir vergidir. Taksici esnafı teknolojinin tüm imkanlarından yararlanacaktır. İTaksi uygulamasını da İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nden çıkartıp İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’na vereceğiz.”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanvekili Veli Yurt ise taksicilerin sorunlarını anlattı. Korsan taşımacılığın gün geçtikçe yaygınlaştığını belirten Yurt, “Taksici esnafın öncelikli sorunları küresel korsan olan Uber” dedi.

Turizm belgesi ve D2 belgesi olan araçların sadece turizm taşımacılığı yapabileceğini kaydeden Yurt, “Son günlerde özellikle Uber’e bağlı çalışan araçlar, tamamen taksi taşımacılığı yapmakta ve gün geçtikçe sayıları hızlı bir şekilde artmaktadır. Avrupa ülkelerinde de illegal faaliyet gösteren bu firma Avrupa’nın birçok büyük şehrinde yasaklanmıştır” şeklinde konuştu. (İstanbul/DHA)

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