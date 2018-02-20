Antalya'da 2 kişi 'Cumhurbaşkanına hakaretten' tutuklandı

Antalya'da 13 Şubat'ta gözaltına alınan Halkevleri MYK Üyesi Kutay Meriç ve Akademisyen Serdar Başçetin 'Cumhurbaşkanına hakaretten' tutuklandı.

Antalya'da 13 Şubat'ta sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan Halkevleri MYK Üyesi Kutay Meriç, Halkevleri Üyesi Yusuf Tüm, EMEP Döşemealtı İlçe Başkanı Mustafa Aykara ve Akademisyen Serdar Başçetin bugün adliyeye çıkarıldı. Kutay Meriç ve Serdar Başçetin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanırken Mustafa Aykara ve Yusuf Tüm sebest bırakıldı.

Antalya’da 13 Şubat'ta düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan Halkevleri MYK üyesi Kutay Meriç, Halkevleri Üyesi Yusuf Tüm, EMEP Döşemealtı İlçe Başkanı Mustafa Aykara ve Akademisyen Serdar Başçetin 8 gün sonra, bu gün Antalya adliyesine getirildiler. Savcılığın tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk ettiği Kutay Meriç ve Serdar Başçetin Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanırken Mustafa Aykara ve Yusuf Tüm sebest bırakıldı.

ADLİYEDE POLİS SALDIRISI

Kutay Meriç ve Serdar Başçetin'in tutuklanmasını adliye içerisinde alkış ve sloganlarla protesto eden guruba çevik kuvvet polisi ve sivil polisler saldırdı. Burada çıkan arbedede, polisin kask ile vurması sonucu Tamer Taş adlı yurttaşın bir dişi kırıldı.

9 KİŞİ GÖZALTINA DARBEDİLEREK ALINDI

Polisin adleyeden çıkardığı yurttaşlar, dağılmayı reddederek adliyeye giden yolda basın açıklaması yapmak istedi. Burada da açıklamaya izin vermeyen polis, grubu dağıttı. Yurttaşlar birkaç metre ileride tekrar birleşerek yolu trafiğe kapattı. Burada polisin saldırısı sonucu aralarında Halkevleri MYK Üyesi Betül Öztürk ve Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkez Yöneticisi Zeynel Can ile CHP Muratpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Cem Kotan’ın da bulunduğu 9 kişi darbedilerek gözaltına alındı. (Antalya/EVRENSEL)

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