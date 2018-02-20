'Suriye ordusuna bağlı birlikler Afrin'e girdi'

Hawar Haber Ajansı, (ANHA) Suriye ordusuna bağlı halk savunma birliklerinin Suriye’nin sınırını savunmak üzere Afrin'e geçtiğini aktardı. Sputnik'ten Hikmet Durgun'a konuşan YPG Afrin Sözcüsü Brusk Haseke de Suriye hükümet güçlerine bağlı askerlerin Afrin halkına yardım etmek için Afrin'e girdiğini söyledi. Erdoğan ise "Akşam saatlerinde Afrin'e doğru hareketleri tespit edilmiş, fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar. O dosya da şimdilik kapanmış vaziyette" açıklaması yaptı.

'SINIRLARINI SAVUNMAK İÇİN…'

Suriye hükümet güçlerinin Afrin'e girdiğini söyleyen Haseke, şunları söyledi: ''Suriye ordusunun Afrin'e girdiği iddiaları doğrudur. Suriye ordusuna bağlı askeri güç, YPG'nin yanında Türk askeri ve ÖSO'ya karşı savaşmak için bugün Afrin'e geldi. Afrin halkına yardım etmek ve savunmak için girdiler. Ne kadar askerin girdiği konusunda rakam veremeyiz. Bu askeri meseledir.''

YPG Sözcüsü Nuri Mahmud ise yaptığı açıklamada, “Suriye hükümete görev çağrısına yanıt verdi ve bugün, sınırlara konuşlanmaları ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ile sınırlarını savunmaları için askeri birlikler gönderdi” denildi.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Sosyal medyada birliklerin Afrin'e girişine dair görüntüler paylaşıldı.

‘TÜRKİYE TOP ATIŞINA TUTTU’

Öte yandan, Suriye devlet ajansı SANA, Türkiye’nin ‘halk güçleri’nin Afrin’e giriş yaptığı bölgeyi top atışına tuttuğunu öne sürdü. SANA ilk haberi, “Halk güçleri, Türk rejiminin 20 Ocak’tan bu yana şehre yönelik saldırganlığına karşı yerel halka destek vermek amacıyla Afrin’e girdi” ifadeleriyle duyurmuştu.

ERDOĞAN: BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDERLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ile düzenlediği ortak basın toplantısında kendisine yöneltilen "Rejime yakın milislerin Afrin'e gireceği yönündeki iddialara ilişkin son saatlerde yansıyan yeni haberler var, rejim tarafından gelen milislere bir müdahale olduğu yönünde. Sahadaki son durum nedir?" sorusuna "Bugün akşam saatlerinde Afrin'e doğru hareketleri tespit edilmiş, fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar. O dosya da şimdilik kapanmış vaziyette. Terör örgütlerinin kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara fırsat vermemiz mümkün değil, bedelini çok ağır öderler."

'AL ZAHRA VE NUBL'DAN GİRİLDİ'

Al Masdar ise Halep’teki bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde Suriye hükümetine bağlı güçlerin Afrin yakınlarındaki al Zahra ve Nubl’da beklemede oldukları iddia etmişti. Ajans, birliklerin talimat beklediğini aktarmıştı.

Askeri kaynak, dün Halep’ten Afrin’e giriş yapanların ise Şeyh Maksud mahallesindeki YPG güçleri olduğunu söylemişti.(DIŞ HABERLER)

Afrin operasyonunda 32. gün

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Şubat 2018 20:54

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