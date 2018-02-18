'Meryem Meryemte' Hatay’da izleyicilerle buluştu

Antakya’da yaşanan Arap Alevisi Meryem ile Cemil’in aşkını konu alan ‘Meryem Meryemte’ filmi Antakya ve Samandağ’da izleyicilerle buluştu.

Antakya’nın Fransız işgali altında olduğu 1910 ile 1914 yılları arasında yaşanan Arap Alevisi Meryem ile Cemil’in hikayesini konu alan Meryem Meryemte filmi, Antakya Konak Sineması’nda ve Samandağ ilçesinin Yeni Çarşı Konferans Salonu’nda izleyicilerle buluştu. Arapça olan film Türkçe altyazılı.

Yönetmen Uğur Kara, filmin bölgede yaşayan Arap Alevileri tarafından ilgiyle karşılandığını bunun da kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Sanatsal ağırlıkta filmde Antakya estetiğini arka plana alan bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Kara, Meryem ile Cemil’in aşkını konu alan filmin eksik kurgulu olmasına rağmen olumlu tepkilerle karşılaştıklarını belirtti.

FİLMİN KONUSU

Meryem ile Cemil’in aşk hikayesi şöyle:

“Bir gün köyden geçen bir Osmanlı subayı Meryem’i diğer genç kadınlarla su taşırken görür ve ertesi gün Meryem’i sormak için köye geri gelir. Meryem’in sözlü olduğunun söylenmesi üzerine subay, bu sözün iptal edilmesini ister ve Meryem’i evlenmek için tekrar geleceğini söyler. Meryem’in babası bunun üzerine Cemil’e gelip Meryem ile evlenmesi için haber gönderir. Subay’ın gazabından korkan aileler, gizli saklı düğün hazırlıkları yapar; ancak köyden biri subaya haber verir. Bunun üzerine subay, Cemil için kaçakçılık yapmaktan yakalama emri çıkarır. Atlı askerlerini de yanına alıp düğün günü köyü basan subay, Meryem’i alıkoyar. Meryem’in zorla götürüldüğünü duyan Cemil, peşine düşer; ancak Meryem’e yaklaşamadan vurularak öldürülür.” (MA)

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