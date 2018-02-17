İlhami Balı'nın eşi Türkiye'ye getirildi, tutuklandı

IŞİD'in 'Türkiye Emiri' olduğu söylenen İlhami Balı'nın eşi Hülya Balı Türkiye'ye getirildi ve tutuklandı.

Diyarbakır, Suruç ve Ankara Garı katliamlarının talimatını verdiği belirtilen IŞİD’in “Türkiye emiri” İlhami Balı’nın eşi Hülya Balı’nın Türkiye’ye getirildiği öğrenildi. Hülya Balı tutuklandı.

IŞİD’in “Türkiye Emiri” olduğu söylenen Ebu Bekir kod adlı 36 yaşındaki İlhami Balı, İçişleri Bakanlığı tarafından 4 milyon TL ödül ile “kırmızı” listeyle aranıyor.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; MİT’e bağlı ekipler sınır ötesinde İlhami Balı’nın eşi Hülya Balı’nın yerini tespit etti. El Bab’da olduğu belirlenen Hülya Balı, yaklaşık 2 hafta önce yakalandı. 2 çocuğuyla önce Azez’e, oradan da Kilis’e getirilen Hülya Balı, Kilis Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alındı ve dün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Araştırmalar sonucunda Balı’nın yaşadığı ve Mayadin bölgesinde olduğu aktarıldı

İlhami Balı, Diyarbakır’da HDP mitingine bombalı saldırısı, Suruç’taki canlı bomba saldırısı, Ankara Garı’ndaki 2 canlı bombalı saldırı talimatlarını veren kişi olarak biliniyor.

Balı, geçmişte El Kaide üyeliğinden 3 yıl hapis yatmıştı. Balı, Reyhanlı nüfusuna kayıtlı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Şubat 2018 16:59

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