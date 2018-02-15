Bursa'da evi basılan EMEP üyesi, gözaltına alındı

Bursa'da evi basılan EMEP üyesi, gözaltına alındı

    • 15 Şubat 2018 11:42

    Bursa'da evi polis tarafından basılan EMEP üyesi Turan Kaplan, gözaltına alındı.

    Afrin'e yönelik süren operasyonun ardından operasyonu eleştirenlere yönelik yürütülen cadı avı sürüyor. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde EMEP İl Yöneticisi Hayrullah Kaplan'ın evi polis tarafından basıldı. Yapılan aramalar sonrası, aynı evde yaşayan EMEP üyesi Turan Kaplan, gözaltına alındı. (Bursa/EVRENSEL)

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    Son Düzenlenme Tarihi: 15 Şubat 2018 12:27
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