Birçok ilde ev baskınları: Çok sayıda kişi gözaltında

Balıkesir, Hatay ve Antalya'da ev baskınları yaşandı. Baskınlarda arama yapılarak çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Afrin'e "Zeytin Dalı Harekatı"nın başladığı 20 Ocak tarihinden itibaren yurt genelinde sosyal medya paylaşımlarından dolayı çok sayıda kişi için soruşturma başlatıldı, gözaltılar, tutuklamalar yaşandı. Son olarak Balıkesir, Hatay ve Antalya'da birçok eve baskın düzenlendi. Bu baskınlarda ise çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BALIKESİR

Balıkesir'in Merkez, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde sabah saat 7.30 sularında Edremit Eğim Sen Yürütme Kurulu üyesi Kemal Yadırgı, Eğitim Sen Balıkesir Şube Mali Sekreteri İbrahim Coşkun ile EMEP üyeleri İbrahim Gümüştaş, Mehmet Tank, Fatma Gün, Erdinç Kırova, Süleyman Demirözer, Kamil Yadırgı, ÖDP Ayvalık İlçe Başkanı Kemal Gözüyaşlı, HDP Bandırma ilçe yöneticisi Ercan Delikaya, Edremit ilçe yöneticisi Sevdin Kul ve Cihat Adıgüzel gözaltına alındı.

Yapılan ev aramalarında bilgisayar ve cep telefonlarına el konulduğu ifade edildi.

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan'da gözaltılara sosyal medya hesabından, 'Balıkesir emniyeti ve savcılığının uygulamaları gözaltı sayısına göre performans mı alıyorlar sorusunu akla getiriyor. Bugüne EMEP üyelerinin de bulunduğu sendikacı ve siyasetçilere gözaltıyla başladık. Asıl suç ifade özgürlüğünü ve siyaset hakkını engellemektir." ifadelerini kullandı.

KESK’TEN BALIKESİR’DEKİ GÖZALTILARA TEPKİ: BARIŞ DEMEK SUÇ DEĞİLDİR

KESK Balıkesir Şubeler Platformu, Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşanan gözaltılara ilişkin açıklama yaptı. AKP’nin kendisine muhalif olan tüm kesimlere saldırı düzenlediğinin altını çizen KESK, bu saldırılardan sendika yöneticilerinin de nasibini aldığını belirtti. KESK açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Arkadaşlarımızın çalıştıkları kurum bellidir, şimdiye kadar bir çok kez gerek Savcılıkta gerekse Emniyette ifadeye davet edildiklerinde ifade vermekten imtina etmeyip ifade vermişlerdir. Ancak; arkadaşlarımızın evleri basılarak komşularının, çocuklarının gözünde adeta bir suçluymuş izlenimi yaratılması kabul edilemez. Tüm dünyada barış demek, insanca bir yaşam talep etmek suç değildir, olamaz. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır”

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınanlardan Eğitim Sen Mali Sekreteri İbrahim Coşkun, ÖDP Edremit Eski İlçe Başkanı Kemal Gözüyaşlı ve EMEP Üyesi Süleyman Demirözer yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

14 Şubat'ta adliyeye getirilen Kemal Yadırgı ve Mehmet Tank adli kontrol uygulamasıyla, Kamil Yadırgı ve ibrahim Gümüştaş ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 9 kişiden Cebrail Yıldırım ise tutuklandı.(Balıkesir/EVRENSEL)

HATAY

Hatay’da da sabah saatlerinden itibaren onlarca eve baskın düzenlendi, toplamda 27 kişilik bir gözaltı listesi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Hatay İl Eş Başkanı Hülya Kavuk, SYKP üyeleri İzzet Koldan, Mert Arslanyürek, Çınar Taş; DİSK Genel İş Antakya Şube Başkanı Yusuf Berkyürek, HDP Hatay İl Eş Başkanları Kerem Nalbant ve Sultan Başaran ile parti üyesi Çetin Sakallı, Eğitim Sen üyeleri Gülizar Işık ve Nidal Çay, Hatay Barosu eski yöneticisi Avukat Adnan Eryılmaz ve İHD Antakya Şube Başkanı Mithat Can ile Şube Sekreteri Servet Akbaba'nın olduğu öğrenildi. (Hatay/EVRENSEL)

ANTALYA

Antalya da bu sabah sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek evlere yapılan baskınlarda gözaltılar yaşanıyor.

DİSK Gıda-İş Antalya örgütlenme uzmanı Mustafa Aykara, Halkevleri MYK üyesi Kutay Meriç, Halkevi üyesi Yusuf Tüm ve Barış Akademisyenlerinden Serdar Baş Çetin gözaltına alındı.

Halkevleri'nden yapılan açıklamada, "MYK Üyemiz Kutay Meriç bu sabah yapılan ev baskınıyla gözaltına alınmıştır. Barışı savunmak, halkın yaşam alanlarına sahip çıkmak suç değildir, Kutay Meriç derhal serbest bırakılsın" ifadelerine yer verildi.

GÖZALTILARI PROTESTO EYLEMİNE POLİS SALDIRISI

Gözaltıları protesto etmek için yapılmak istenen basın açıklamasına polis saldırdı. Çıkan arbedede çok sayıda yurttal yaralandı.

Gözaltıları protesto etmek için 18.30'da aralarında CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, Muratpaşa CHP Belediye Meclis Üyesi Cem Kotan'ın da bulunduğu çok sayıda yurttaş Attalos Meydanı'nda bir araya geldi. Basın açıklaması yapmak isteyen gruba çevik kuvvet ve sivil polisler saldırdı.

Saldırıda çok sayıda yurttaş darbedilirken, CHP Üyesi Mahir Şen gözaltına alınarak güvenlik şubeye götürüldü. (Antalya/EVRENSEL)

ANTEP'TE 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Antep’te Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle aralarında HDP yöneticilerin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Antep’in Nizip ilçesinde sosyal medyada Afrin paylaşımları gerekçe gösterilerek aralarında HDP Nizip İlçe Yöneticileri Abdulmuttalip Kılıç, Serhat Bayar, Hasan Demir ve Bozan Gürbüz’ün de olduğu 6 kişinin evlerine sabah saatlerinde polis baskını düzenlendi. Evlerde yapılan aramalardan sonra 6 kişi gözaltına alınarak Nizip Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Öte yandan Antep’in merkez ilçelerinde de sosyal medyada Afrin paylaşımları gerekçe gösterilerek 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (Antep/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Şubat 2018 18:48

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