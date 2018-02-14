İki çocuğun çukura düşerek ölümüne 15 yıl hapis istemi

İzmir Karabağlar'da boş arazide oynarken çukura düşüp yaşamını yitiren iki kardeşin davası açıldı. Sanıklar için 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, geçen ay, boş arazide oynarken, 1,5 metre derinliğindeki içi su dolu çukura düşen 7 yaşındaki Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi 5 yaşındaki Ali Tencirlioğlu'nun yaşamını yitirdiği olayla ilgili dava açıldı. Davada, 2'si tutuklu 5 sanığın “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Yusuf ile kardeşi Ali Tencirlioğlu, geçen 14 Ocak'ta zaman zaman hayvan satış pazarının da kurulduğu, Uzundere mevkiinde, otoyol kenarındaki boş arazide oynarken, içi su dolu 1,5 metrelik çukura düştü. Dipteki çamura saplanan iki kardeş, su birikintisinin üzerine çıkamadı. Kardeşlerin çukura düştüğünü, aynı bölgede oynayan diğer çocuklar fark etti. Olayı çocuklardan öğrenen Tencirlioğlu kardeşlerin yakınları, hemen bölgeye koştu. Bu sırada teyzeleri, suya girip, iki kardeşi çukurdan çıkardı. Aile üyelerinin çağırdığı sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra hayatta oldukları tespit edilen kardeşler, kaldırıldıkları Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Tencirlioğlu Ailesi'nin, kış aylarında Maraş’tan İzmir'e geldiği, Uzundere bölgesinde çadırda kaldığı, hurda toplayıp bu sayede gelir elde ettiği öğrenildi. Çukurun, bölgede inşaat yapan firma tarafından yağmur suyunun çevrede birikmeyip, burada toplanması için açıldığı belirtildi. Maraş’a götürülen iki kardeş yan yana toprağa verildi.

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuklu sanıklar Zeynel Dalgıç ve Mustafa Kar ile tutuksuz Ç.A., D.B. ve M.B. hakkında “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianamede, ölen Ali ve Yusuf kardeşlerin annesi Fatma ve babası Tevfik Tencirlioğlu müşteki olarak ifade verdi. İddianamede kepçe operatörü Ç.A.'nın, bölgede inşaatı süren toplu konut ve bununla bağlantılı yolların yapım işini üstlenen şirketin iş verdiği taşeron firmanın teknik işler sorumlusu Zeynel Dalgıç ile saha yetkilisi Mustafa Kar'ın talimatıyla şantiye alanına tabela dikilmesi için çukur kazdığı belirtildi. M.B.'nin de Kar'ın talimatıyla çukur etrafına güvenlik şeridi çektiği ifade edildi.

İDDİANAMEYE BİLİRKİŞİ RAPORU DA EKLENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla iş güvenliği uzmanı eşliğinde yapılan keşif sonrasında kusur durumunun tespitine yönelik düzenlenen bilirkişi raporu da iddianame de yer aldı. Sanıklar Mustafa Kar ile D.B., çukurun üzerini kapatmayarak gerekli iş güvenliği tedbirini almadıkları, inşaat sahasının giriş ve çıkış noktalarını kontrol altında tutmadıkları, söz konusu alanı sınırlandırarak güvenli hale getirmediklerinden dolayı raporda “tali kusurlu” bulundu. Diğer sanık Zeynel Dalgıç da açtırdığı çukurun olumsuz hava şartlarını gözeterek içerisinin suyla dolmasını engellemek için suyun tahliyesine yönelik kanal açmaması veya su pompası koymaması nedeniyle gereken iş güvenliği tedbirini almadığı içinde 'tali kusurlu' bulundu. Raporda ayrıca, firmada haritalandırma elemanı olarak çalışan M.B. ile kepçe operatörü Ç.A.'nın olayda bir kusurunun bulunmadığı belirtildi.

İnşaat firmasının kazdığı çukur iki kardeşe mezar oldu

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Şubat 2018 15:24

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