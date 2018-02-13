Bursa H Tipinde tutuklulara ayakta sayım zorlaması

Bursa H Tipi Kapalı Cezaevinde kalan tutuklular, gardiyanların ayakta sayım almasına karşı çıktıkları için ters kelepçeyle hücreye konuldu.

Bursa H Tipi Kapalı Cezaevinde siyasi tutuklular ayakta sayım vermedikleri için ters kelepçe takılarak hücrelere atıldığı bildirildi.

Bursa H Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan ve aralarında Afrin operasyonuna karşı barış çağrısı yaptığı için tutuklanan Emek Partisi Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın'ın da bulunduğu siyasi tutukluların, cezaevi yönetiminin keyfi uygulamasına karşı çıktıkları için ters kelepçe takılıp ayakkabıları alınarak hücreye konulduğu ifade edildi.

Gardiyanların ayakta sayım alınmasına ilişkin yeni bir genelge geldiğini ve bundan sonra sonra ayakta sayım alınacağını ifade etmesinin üzerine siyasi tutuklular, uygulamanın yönetmeliğe aykırı olduğunu belirterek karşı çıktı. Sabah sayımının ayakta yapılmasına karşı çıkan tutuklular gardiyanlar tarafından darbedilerek 4 ve 6 kişilik 2 farklı grup halinde, ellerine ters kelepçe takılarak ve ayakkabıları çıkartılarak 5 saat hücrede tutuldu. Durumu öğrenmek için cezaevi müdürüyle görüşen avukatlara ise böyle bir olayın gerçekleşmediği ve tutukluların koğuşlarına geri alındıkları söylendi. Daha sonra hücreden çıkarılan tutuklular yatakları olmayan başka bir koğuşa alındı. Cezaevi içinde gerginlik hâlâ devam ederken tutuklu yakınları cezaevi önünde toplanıyor. (Bursa/EVRENSEL)

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