Kurtlar Vadisi Fikirtepe: 1000 aile mağdur!

Kurtlar Vadisi’nin yapımcısı Pana Film tarafından kurulan Pana İnşaat’ın Fikirtepe’deki faaliyetleri nedeniyle yaklaşık 1000 aile mağdur oldu.

Kurtlar Vadisi’nin yapımcısı Pana Film tarafından kurulan Pana İnşaat’ın Fikirtepe’deki faaliyetleri durma noktasına geldi. Yaklaşık 1000 aile mağdur olduklarını belirterek şikayetçi oldu. Konut satın alanlar da teslimat yapılmadığını belirtiyor.

Kurtlar Vadisi’nin Oyuncusu Necati Şaşmaz tarafından yönetilen Pana Film, Pana Yapı olarak inşaat alanına da girdi. Pana Yapı, İstanbul Fikirtepe’de kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde konut yapan Selimoğlu İnşaatı satın aldı.

Fikirtepe’de birbiri ardına gökdelenler yükselirken 6 yıldır devam eden kentsel dönüşüm projelerinin bazılarında ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı.

EVLERİNİ 2016 YILINDA BOŞALTTILAR

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre en büyük mağduriyeti yaşayanlar Pana Yapı ile anlaşanlar oldu. Hak sahipleri 2011’de şirketle anlaşma yaptı ve 2016’da evlerini boşalttı. Eski evler yıkıldı, yenisi beklenirken şantiyede işler durdu. Hak sahipleri anlaşma yapmalarına rağmen firmadan kira yarımı da alamadıklarını belirtiyor. Hak sahiplerinin yanı sıra projeden ev alanlar da konutlarının hâlâ kendilerine teslim edilmediğini söylüyor.

İddiaya göre yaklaşık bin aile Pana Yapı tarafından mağdur edilmiş halde. Kentsel dönüşüm mağdurları sorunlarını anlatmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne gitti, dilekçe verdi.

MAHİR ŞAŞMAZ: SATIŞLAR YAVAŞLAMADI KESİLDİ

Pana Yapı Yöneticilerinden Mahir Şaşmaz, şirket olarak finansman sorunu yaşadıklarını belirterek şunları anlattı: “Yönetim Kurulu Başkanımız Raci Şaşmaz Fikirtepe’ye konut yatırımı yapmaya geldi, sonra projeye ortak oldu ve bazı sebepler yüzünden iş bizim üzerimize kaldı. Aslında sorun bizim şirketimiz özelinde yaşanmıyor. Fikirtepe, hatta tüm inşaat sektöründe yaşanıyor. Bankalar inşaat sektörüne 1 kuruş finansman sağlamıyor. Bu işlerin öz sermaye ile bitmesi de mümkün değil. 3 aydır 1 ev satmadık. Satışlar yavaşlamadı, kesildi. Biz de mali sıkıntılar nedeniyle işlerimizi yavaşlattık.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 19:24

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