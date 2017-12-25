Ahed Tamimi için kefalet talebine ret

Filistin'de İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Ahed Tamimi'nin yargı sürecinde kefaletle serbest bırakılması teklifi reddedildi.

İsrail mahkemesi, “Filistin’in Cesur Kızı” olarak tanınan 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi’nin yargı sürecinde kefaletle serbest bırakılması teklifini reddetti.

Ahed’in babası Basim Tamimi yaptığı açıklamada, avukatlarının Ofer Askeri Mahkemesine başvuruda bulunduğunu ifade ederek, “Mahkeme, söz konusu talebi reddetti” dedi.

Baba Tamimi, kızı Ahed, eşi Neriman ve yeğeni Nur’un yargılanma kapsamında bugün Ofer Mahkemesinde bir duruşmanın yapılacağını aktardı.

İsrail askerleri 19 Aralık’ta Ahed Tamimi ile annesi Neriman’ı, bir gün sonra sabah saatlerinde de kuzeni Nur Tamimi’yi gözaltına almıştı. ‘Filistin’in Cesur Kızı’ olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle “İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız” olarak dünya gündemine gelmişti.

İSRAİL ELÇİLİĞİNE SALDIRI

Bu arada Yunanistan’ın başkenki Atina’da anarşist bir grup dün İsrail Büyükelçiliğine boyalı saldırı düzenledi. Sabahın erken saatlerinde Rubikonas adıyla tanınan anarşist grup üyeleri İsrail’in Atina Büyükelçiliğine boya attılar. Yedi motosikletle bölgeye yaklaşan Rubinokas üyeleri, saldırıyı koruma polisinin vardiya değiştirdiği anda düzenlediler.

Rubikonas gurubu olay yerinden uzaklaşmadan önce Filistin halkına dayanışmasını ilan eden broşürler attı. Broşürde yıllardır baskı altında kalan ve topraklarından kovulmak istenen Filistin halkının yanında oldukları, bu insanların doğdukları yerde yaşayabilmeleri gerektiği yazılıydı. (DIŞ HABERLER)

İsrail, Filistinli Ahed’in gözaltı süresini uzattı

‘Filistin’in Cesur Kızı’nı çizdiler

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