İsrail, Filistinli Ahed’in gözaltı süresini uzattı

İsrail askerlerini tokatlayan 'Filistin'in cesur kızı' 16 yaşındaki Ahed Tamimi'nin gözaltı süresi uzatıldı. İsrailli bakan 'Hapiste ölecek' dedi.

İsrail güvenlik güçlerinin gözaltına aldığı “Filistin’in cesur kızı” 16 yaşındaki Ahed Tamimi askeri mahkemeye çıkarıldı.

Evine yaplan baskınla gözaltına alınan “Filistin’in cesur kızı” 16 yaşındaki Ahed Tamimi’in bugün askeri mahkemeye çıkarıldığı ve “soruşturmanın derinleştirilmesi” gerekçesiyle gözaltı süresinin 25 Aralık pazartesi gününe kadar uzatıldığı öğrenildi. Ahed’in annesinin yarın mahkemeye çıkartılacağı öğrenilirken, Baba Bassem Tamimi ise serbest bırakıldı. Baba Tamimi bugüne kadar 11 defa İsrail tarafından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Evinin önündeki İsrailli askerlere tepki göstererek vurduğu görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Ahed, 19 Aralık’ta evi basılarak gözaltına alınmıştı.

ABD Yönetimi’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı nedeniyle 200 Filistinlinin İsrail güçlerine taş attığı eylemlere sahne olan Batı Şeria’nın Nabi Salih köyünde, 16 yaşındaki Ahed, evlerinin girişine gelen iki İsrail askerini, üzerlerine yürüyüp tokatlarken görüntülendi.

Sabaha karşı evi basan, Ahed’i alıp götüren asker ve polisler aile üyelerini darbetti, cep telefonları, bilgisayarlar ve kameralara el koydu.

Bu arada Nabi Salih köyündeki çatışmalarda İsrail askerlerinin plastik mermiyle yüzünden vurduğu Ahed Tamimi’nin 14 yaşındaki kuzeni Muhammed’in beyninden yaralanıp yapay komaya alındığı öğrenildi.

İSRAİLLİ BAKAN: HAYATI HÜCREDE SON BULACAK!

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett Ahed için “Hayatı hapishane hücresinde son bulacak” derken Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, “Sadece kız değil, ailesi ve çevresindekiler de hak ettikleri şeyden kurtulamayacaklar. Gün içinde vahşileşen gece olduğunda yakalanır. Bu da önemli bir mesajdır” ifadelerini kullandı.

Küçük yaşından itibaren eylemlerde aktif rol almasıyla bilinen Tamimi, 2015’te Nabi Salih köyünde 12 yaşında olan kardeşi Muhammed Tamimi’yi, İsrail askerlerinin elinden kurtarmasıyla tüm dünyada tanınmıştı.

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2017 13:23

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