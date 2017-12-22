‘Filistin’in Cesur Kızı’nı çizdiler

Karikatürist Carlos Latuff ve Omar Al Abdallat, Filistin'de İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Ahed Tamimi'nin serbest bırakılmasını istedi.

Karikatürist Carlos Latuff ve Omar Al Abdallat, önceki gün İsrail askerlerince gözaltına alınan ‘Filistin’in Cesur Kızı’ lakabıyla tanınan Ahed Tamimi’yi çizerek serbest bırakılmasını istediler. ABD Yönetiminin Küdüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı üzerine Batı Şeria’daki Kudüs protestolarında evinin önündeki İsrail askerlerini tokatlayan Ahed Tamimi gözaltına alınmıştı. 16 yaşındaki Ahed Tamimi için İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett “Hayatı hapishane hücresinde son bulacak” dedi.

Küçük yaşından itibaren eylemlerde aktif rol almasıyla bilinen Tamimi, 2015’te Nabi Salih köyünde 12 yaşında olan kardeşi Muhammed Tamimi’yi kıskaca alan İsrail askerlerinin elinden kurtarmasıyla tüm dünyada tanınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ahed’e ödül vermişti. (HABER MERKEZİ)

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