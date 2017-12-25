Muğla'daki tiyatro yasağına tepki gösterildi

Muğla'da sendika ve meslek odaları, Eğitim Sen tarafından gösterilecek 'Bi’şey Anlatıcam Eee? Kurtulduk' oyununun yasaklanmasına tepki gösterdiler.

Muğla Eğitim Sen tarafından gösterimi yapılmak istenen 'Bi’şey Anlatıcam Eee? Kurtulduk' oyunu Milas, Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Datça Kaymakamlıkları tarafından gösterimi “uygun bulunmayarak” yasaklanmıştı.

KESK Muğla Şubeler Platformu, DİSK İl temsilciliği, TMMOB İKK ve Muğla Tabip Odası tarafından yapılan basın açıklamasıyla karara tepki gösterildi. Basın açıklamasını SES Muğla Şube Yönetim Kurulu Üyesi İlknur Başer yaptı. OHAL rejiminin tiyatro oyununu yasakladığını söyleyen Başer, “En son Muğla’da yasaklanan tiyatro oyunuyla OHAL’in sanat düşmanı karanlık yönü bir kez daha açığa çıkmıştır. OHAL rejimine son vererek demokrasiyi kazanacak olan, laik, demokratik ve sosyal bir Cumhuriyeti inşa edecek olan bizleriz. O nedenle demokrasiden yana olan tüm kurum ve kuruluşları ve halkımızı OHAL ve KHK rejimine karşı hep birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.” dedi.

YASAĞI ŞAŞKINLIKLA KARŞILADIK

Oyunu yasaklanan Duygu Şahlar ise bir ülkenin sanatını yapanların yasalarını yapanlardan daha güçlü olduğunu söyledi. Birçok ilde sahnelenen oyunun Muğla’da yasaklanmasını anlam veremediğini belirten Şahlar, şunlara dikkat çekti: “KHK’lar ile sadece kamu kuruluşlarında çalışmamız yasaklandı ama bu uygulama gösteriyor ki bizleri hayatın her alanından silinmeye çalışıyorlar. 31 ilde 42 yi aşkın oynana bu oyunun sadece Muğla ili sınırlarında oynanmasının uygun görülmemesini şaşkınlıkla karşıladık. Buna karşı mücadelemizi şarkılar, masallar, tiyatro oyunları ile anlatmaya devam edeceğiz.” (Muğla/EVRENSEL)

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