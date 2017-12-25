Gemlik zeytini OHAL mağduru olacak!

CHP’li Ceyhun İrgil Bursa Gemlik'e özel olarak çıkarılan KHK’nin Gemlik’i ranta açmak olduğunu ve zeytinliklerinin ölümü anlamına geldiğini söyledi.

Bursa’nın Gemlik ilçesine özel olarak 696 Sayılı KHK ile çıkan imar düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil “Gemlik KHK’sı zeytinliklerin ölümüdür. Zira KHK ile önü açılan betonlaşmayı kontrol edebilecek ve imar rantını durdurabilecek bir iktidar yok” dedi.



Gemlik’te ilçe sakinlerinin deprem riski taşıyan mevcut yerleşim yerlerinden nakledilmesi için orman olarak korunmasında yarar görülmeyen yerlerde imarın önünü açan düzenleme KHK ile çıkarıldı. Benzer bir düzenleme geçtiğimiz haziran ayında Zeytin Koruma Kanunu’nda yapılmak istenmiş ancak zeytinlik alanların yok olma tehlikesi nedeniyle oluşan toplumsal baskı üzerine geri çekilmişti.

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Zeytin Koruma Kanunu’nun, Kanun Hükmünde Kararnameyle aşıldığı belirtilerek “KHK’ları terörle mücadele için çıkardıklarını söyleyenlere soruyorum; Gemlik KHK’sının terörle mücadele ile ne ilgisi var?” dedi.

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‘SIRADAN BİR KASABAYA DÖNÜŞÜR’

Gemlik’in her tarafının zeytin ağacı olduğu ve bu nedenle alternatif yerleşim alanı bulunamadığı için söz konusu bu KHK’nın zeytin ağaçlarını koruyacağı ve alternatif imar alanları sağlayacağı açıklamalarına da değinen CHP’li İrgil, şu ifadelerde bulundu:

“Bu KHK ile Gemlik’i betonlaştırıp büyütebilirsiniz ama zeytin kıyımından elde edilen ranta engel olamazsınız. Gemlik KHK’sı zeytinliklerin ölümüdür. Zira KHK ile önü açılan betonlaşmayı kontrol edebilecek ve imar rantını durdurabilecek bir iktidar yok. Aksine Gemlik’te inşaat, betonlaşma ve yeni imar alanları için işbirliği var. Zeytin Yasası ile mertçe Meclis’te tartışamayanlar ve kamuoyunun tepkisinden korkanlar, arkadan dolanarak KHK kolaycılığı ile Gemlik’i ranta açtılar. Gemlik halkı kendi büyümesi ve gelişmesi için kararı kendi veremez miydi? Gemlik daha çok inşaata ve binaya kavuşabilir ama zeytinlikler ve doğal güzelliği gidince kim Gemlik’te yaşayacak? Yaptığınız inşaatlarda kim yaşayacak? Zeytin, doğa ve deniz yoksa Gemlik için gelecek de yoktur, sıradan bir kasaba olarak kalır. Önemli olan bina ve nüfus olarak büyümek değil, medeni ve insanca bir kentleşme anlayışı ile gelişmektir. Gemlik’i büyütebilirsiniz ama geliştirmiyorsunuz.”

‘HUKUK DEVLETİNİN SONU’

Öte yandan terör eylemleriyle devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılmasında hareket eden kişilerin hukuki, idari, mali ve cezai sorumsuzluğunu getiren düzenlemeye de sert tepki gösteren CHP’li İrgil; “Sivil güçlere yargı sorumsuzluğu getirilmesi tarihi bir tehlikedir. Hukuk devletinde herkes yargıya tabii değilse hukuk devletinin sonu olur” diye konuştu.

Tarihten ders alınması gerektiğini, benzer paramiliter sivil yapılanmalar oluşturan Hitler, Mussolini ve Çavuşesku’nun bunlara hukuki zırhlar ve sağladığı ayrıcalıklarla tüm ülkeler ve insanlar için felakete neden olduğunu belirten CHP’li İrgil şöyle devam etti:

“Paramiliter güçlere dönebilecek sivillere KHK ile hukuksuzluğun önünü açmak, şiddete teşvik etmek veya en azından şiddet uygulamaktan alıkoymanın önündeki engelleri kaldırmak tehlikeli bir gidişat. Bu kadar kutuplaşmış ve kolayca hamasi söylemlere sokağa dökülebilecek yapıdaki bir ülkede bu tür tehlikeli kararlar - Allah korusun- ciddi sonuçlara yol açabilir. Hiçbir şey olmasa, demokratik mücadele ve protestoların artık tehlikeli bir girişim olarak algılanmasına yol açar. Kendi gibi düşünmeyi düşman ve terörist olarak algılayan kitlelere sokağa inip şiddet uygulamaları için cesaret verir. AK Partiye oy veren yurttaşlar dahil herkesin korkması ve endişe duyması gereken KHK’lar bunlar. Toplumsal karmaşalar olduğunda devletin yok sayılarak sivillerin insiyatif kullanması ve bunun hukuki sorumluluğu olmamasının sonuçlarının nereye varacağını kim kestirebilir ki? Aklı başında, sağduyulu, mantıklı, vicdanlı, samimi ve sahici olarak hukuk devletinden, demokrasiden yana olan, bu ülkeyi ve insanlarını seven herkesin ‘bu kadar da olmaz, bu gidişat doğru değil’ demesi gereken bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu kadar hukuksuzluğu ve kanunsuzluğu onaylayacak kadar kötü ve yandaş olduysak, bu KHK’lar daha da tehlikeli demektir.” (DHA)



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