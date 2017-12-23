Tarihi Kırklar Dağı'ndaki konutların yıkım ihalesi yapıldı

Diyarbakır'da türkülere konu olan tarihi Kırklar Dağı'nda 6 yıl önce yapımına başlanan ve mahkemelik olan 725 lüks konut için yıkım ihalesi yapıldı.

Merkez Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri'ne hakim ve tarihi On Gözlü Köprü’ye bakan tepede bulunan ve türkülere konu olan tarihi Kırklar Dağı'nda 6 yıl önce yapımına başlanan, daha sonra mahkeme kararı ile inşaatı durdurulan 725 konut için yıkım ihalesi yapıldığı belirtildi.

Tartışma konusu olan konutlar için Büyükşehir Belediyesi'nin geçen hafta yıkım ihalesi yaptığı ve ihaleyi alan firmanın da çalışmalar bittikten sonra yıkıma başlayacağı öğrenildi.

MAHKEME İMAR PLANINI İPTAL ETMİŞTİ

Kırklar Dağı’nı yapılaşmaya açan imar değişikliği, bölgenin tarım arazisi olması itibariyle Toprak Koruma Kurulu’nun kararı alınmadığı gerekçesiyle Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi’nce iptal edilmişti.

İNŞAATI BAŞLATAN MÜTEAHHİD YARIDA BIRAKMIŞTI

Diyarbakır’da büyük tepkilere ve tartışmalara neden olan “Kırklar Dağı Konakları”nın eski müteahhidi emekli asker Ufuk Eser Subaşı’nın mali sıkıntılar yaşadığı, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla inşaatı yarıda bırakarak kaçtığı ileri sürülmüştü. Yarıda kalan inşaatın yapımına başka firmalar tarafından devam edildi.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kırklar Dağı'ndaki konut yapımında “örgüte fon” aktarıldığı iddiasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında eski belediye başkanları, müteahhit, imar müdürlerinin de bulunduğu 32 kişi hakkında başlattığı soruşturma kapsamında bunlardan 11’i, 2015 yılında tutuklanmıştı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada tutuklu sanıkların tamamı geçtiğimiz yıl tahliye edilirken, dava halen dava devam ediyor.

BAKAN 'YIKILACAK' DEMİŞTİ

Kısa bir süre önce Diyarbakır'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kırklar Dağı konutlarıyla ilgili soru üzerine, şu yanıtı vermişti:

"Bir taraftan tarım arazileri üzerine kurulmuş, bir taraftan tescilli eserler üzerine yapılmış yapılardır. Bu kabul edilemez. Efendim 'ben giderim istediğim yere ev yaparım, oldubittiye getiririm, kanun açıklarından istifade ederim' diye bu mantık işlediği için buraya bu cesaretle yapmışlar. Hiçbirisi doğru değil bunların. Tarım arazileri üzerine de bina yapılamaz, tescilli olan binaların üzerinde asla bina yapılamaz. Ziyaret yerine bina yapılır mı? Şimdi zaten mahkemelik, hukuki sürecini takip ediyoruz eğer hukuki süreç tamamlanırsa bir an yıkılacak, tertemiz hale gelecek." (Diyarbakır/DHA-MA)

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