Goldman Sachs'ın işlem kararıyla Bitcoin yükselişe geçti

Goldman Sachs’ın kripto para işlem masası kuracağını duyurması sonrasında, hafta ortasından bu yana inişte olan Bitcoin yeniden yükseldi.

Wall Street Bankası Goldman Sachs’ın kripto para işlem masası kuracağını duyurmasının ardından, hafta ortasından bu yana inişte olan kripto para birimlerinin yönü yeniden yukarıya döndü.

Goldman Sachs’ın kripto para işlem masası kuracağını duyurması öncesinde 11 bin dolar düzeyine kadar gerileyen Bitcoin’in fiyatı yeniden 14 bin dolar düzeyinin üzerine yükseldi.

Piyasanın sürükleyicisi Bitcoin’deki başta olmak üzere genel fiyat artışlarına bağlı olarak, kripto para piyasasının toplam hacmi düne göre 76 milyar dolar artarak 547 milyar dolara çıktı.

Geçtiğimiz hafta 20 bin dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, son günlerdeki fiyat kayıplarının ardından düne göre artış göstererek 14 bin 405 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin, 240 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1,377 adet kripto paranın oluşturduğu 547 milyar dolarlık piyasanın yüzde 44.1'ini oluşturuyor. Kripto para piyasasında son 24 saatlik işlem hacmi ise 46.7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler, Bitcoin yüzde 6.25, Litecoin yüzde 12.09, Ethereum yüzde 6.54, Bitcoin Cash yüzde 18.61 ve Ripple yüzde 5.26 yükseldi.

'BITCOIN'İN HARCADIĞI ENERJİ DÜNYAYI TEHDİT EDECEK'

Öte yandan, kripto paraların üretimi sırasında harcanan enerji de tartışılmaya devam ediyor. İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Koç, "Asıl problem onun bize verdiği zarar. Temmuz 2019'da Bitcoin'in harcadığı enerji ABD'nin harcadığı enerjiye eşit olacak. Bu kabul edilemez" dedi.

Enerji açısından Bitcoin'in birtakım tehditler içerdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Koç, yaşanabilecek olumsuzlukları şöyle sıraladı:

"Asıl problem Bitcoini üretebilmek için harcadığımız elektrik enerjisi. Bitcoin üretmek için şu anda harcadığımız elektrik enerjisi Sibirya ve İrlanda'dan daha fazla. Bu her ay yüzde 30 artıyor. Bitcoinin alt yapısını ayakta tutabilmek yeni Bitcoinler üretip dağıtabilmek için bir alt yapı var. Bu sürekli bilgisayarın koşmasını gerektiren milyonlarca kilowatt saat enerjinin harcanmasını gerektiren bir alt yapı. Şu anda 35 terawatt saat enerji harcanıyor. İrlanda 32 terawatt saat harcıyor. Bitcoin alt yapısı 35 harcıyor. Daha da kötüsü bu rakam her yıl yüzde 30 artıyor. Temmuz 2019'da Bitcoin'in harcadığı enerji ABD'nin harcadığı enerjiye eşit olacak. Bu kabul edilemez. Ürettiğimiz şey her an çökmeye müsait bir alt yapı. Bitcoin'in toplam yatırım merakı 1 trilyon dolara ulaşırsa bu sefer çok şiddetli bir finansal zarar olacak. ABD'nin 2008'de yaşadığından daha kötüsünü yaşayabiliriz. Üstelik ABD kendi bankalarını devletin garantisinde kurtardığı halde bitcoini kurtaracak bir devlet yok. O paranın hepsi kaybolacak." (DHA)

