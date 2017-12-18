Fransız Bakan: G20 Zirvesi'nde Bitcoin'i de konuşmalıyız

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bir sonraki G20 Zirvesi'nde kripto para birimi Bitcoin'in de tartışılması gerektiğini söyledi.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bir sonraki G20 Zirvesi'nde kripto para birimi Bitcoin'in nasıl denetleneceği hakkında bir müzakere yapılması gerektiğini söyledi.

Avrupalı politikacılar Bitcoin değerindeki büyük artıştan ötürü endişelenmeye başlarken, Avrupa Birliği yasama kolu Bitcoin dövizine katı kurallar getirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Açıklamaların ardından Pazar günü La Chaine Info kanalına konuşan Le Maire konuyla ilgili, "Nisan ayında Arjantin'de düzenlenecek olan G20 Zirvesi'nde Bitcoin hakkında konuşulması için önergede bulunacağım. Konuya ilişkin olarak elbette spekülasyon riskleri bulunuyor. Diğer G20 üyeleri ile birlikte Bitcoin'i nasıl denetleyebileceğimizi konuşup tartışmamız gerekiyor" dedi.

BITCOIN YENİDEN 20 BİN DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, saat 10:30 itibarıyla son 24 saatte yüzde 2.8 düşüşle 19 bin 92 dolara geriledi.

Bitcoin 320 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1,364 adet kriptoparanın oluşturduğu 588 milyar dolarlık piyasanın yüzde 54.4'ünü oluşturuyor.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimlerse şöyle: Bitcoin yüzde 2.80, Ethereum yüzde 0.96, Ripple yüzde 3.61 ve Litecoin yüzde 3.69 düşerken, üçüncü sıradaki Bitcoin Cash ise yüzde 0.97 yükseldi. (İstanbul/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 14:20

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