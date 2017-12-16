AB, Bitcoin gibi sanal paralara katı kurallar getiriyor

Avrupa Birliği, Bitcoin dahil olmak üzere sanal para birimlerinin kullanıldığı çevrimiçi döviz platformlarına katı kurallar getirmeye karar verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyinde cuma günü tartışılan yönerge, Bitcoin dahil olmak üzere kripto para birimlerinin kullanıldığı çevrimiçi döviz platformlarına yeni kurallar getirilmesini öngörüyor.

Yönergenin "terör ve para aklama finansmanlarının önüne geçmesi" için sunulduğu belirtilirken daha önce bu platformlarda sanal para birimi kullanan anonim kullanıcıların yönergenin uygulamaya konulması halinde kimliklerinin açığa çıkacağı da belirtildi. Yönergenin önümüzdeki 18 ay içerisinde AB üye eyaletleri tarafından onaylanmasına ve ulusal yasalarda yer almasına karar verildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) yönetici kolu Avrupa Komisyonu'nun 2015 ve 2016'da Brüksel ve Paris'te gerçekleşen saldırıların Bitcoin ve diğer kripto para birimleri kullanılarak finanse edilmesi sebebiyle sunduğu yönergeyle ilgili konuşan AB Adalet Komiseri Vera Jourova, "Bugün onaylanan yönerge, karar para aklama ve terörü finanse etmeyi engelleyecek bir şeffaflık getirecek" dedi.

Paradise Papers ve Panama Belgeleri'nin sızdırılmasının ardından AB, para aklama ve vergi kaçırma konularında harekete geçeceğini açıklamıştı. Sızdırılan belgeler, birçok ünlü isim ve politikacının vergi kaçırdığını ortaya çıkarmıştı. (DHA)

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