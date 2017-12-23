Adil Öksüz'ün profesör arkadaşı kaza sonucu yaşamını yitirdi

'FETÖ soruşturması' kapsamında aranan Adil Öksüz'ün arkadaşı olduğu öne sürülen Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Düzce'de, yol kenarında beklerken otomobilin çarptığı Prof. Dr. Hüdaverdi Adam yaşamını yitirdi. "FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı" olarak anılan 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün arkadaşı olduğu öne sürülen Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Çerkez Taşköprü mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Özgür Şekerci yönetimindeki 81 T 1054 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Prof. Dr. Hüdaverdi Adam'a çarptı. Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz'ün arkadaşı olduğu iddia edilen Sakarya Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümünde görevli Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, "FETÖ soruşturması" kapsamında geçen yıl Ağustos ayında gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2017 09:41

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