Erdoğan: Dünya 5’ten büyüktür 1'den haydi haydi büyüktür

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’nin Kudüs kararı ile ilgili ‘Dünya 5’ten büyüktür. Hele hele 1'den haydi haydi büyüktür’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda alınan Kudüs kararına ilişkin, “Bir kez daha hatırlatıyoruz ki dünya 5’ten büyüktür. Hele hele 1'den haydi haydi büyüktür. 196 kez büyüktür” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Dün akşam BM Genel Kurulu’nda alınan Kudüs kararını değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Biz dünya 5’ten büyüktür derken işte tam da bu durumu kastediyoruz. Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz ki dünya 5’ten büyüktür. Hele hele 1'den haydi haydi büyüktür. 196 kez büyüktür. Amerika’nın konunun genel kuruldaki konuşma öncesinde gösterdiği tavır da insanlığın vicdanında derin yaralar açmıştır. Demokrasi tarihine bu çok çirkin bir tespit olarak girecektir ve affedilmez bir tespit olarak demokrasiler tarihinde yerini alacaktır.

Yanınızda sadece İsrail’i bulursunuz veya ona benzer 5-6 tane ülkeyi bulursunuz bununla beraber karşınızda 128 ülkeyi dimdik ayakta durduğunu görürsünüz. Kaldı ki çekimser davranan veya katılmayanların da bileseniz ki onların da yeri büyük ihtimalle 128’in yanıdır. Bizim son ana kadar tespitimiz 160 ile 190 arası oradan bir kabul oyunun çıkacağı istikametindeydi ama Beyaz Saray telefonların başına geçti oradan bu ülkeleri tek tek tehdit ettiler, açıktan tehdit ettiler. 'Biz hem milyon dolarlar vereceğiz buna rağmen bizim karşımıza dikilecekler.' İnsanoğlunun hele hele devletlerin demokratik iradeleri ne zamandan beri paralarla satın alınmaya başlandı. Şunun bir defa bilinmesi lazım; demokrasi iradelerin satın alındığı bir anlayış, bir sistem, bir rejim değildir. Eğer böyle yaklaşanlar varsa onlar da dersini almaya mahkumdur.”

‘KABUL OYU KULLANAN TÜM DEVLETLERİ TEBRİK EDİYORUM’

“Birleşmiş Miletler Genel Kurulu tehditlere rağmen, onurlu bir duruş sergileyerek 128 kabul oyuna karşı 9 ret oyuyla Kudüs ile ilgili kararı kabul etmiştir” diyen Erdoğan, kabul oyu kullanan tüm devletleri tebrik ettiğini belirtti.

‘TEMENNİ EDERİM Kİ ABD BAŞINI İKİ ELİNİN ARASINA ALIR, BU DURUMU DEĞERLENDİRİR’

Alınan kararla, Amerika’nın Kudüs’le ilgili attığı adımın hukuksuzluğu ve uluslararası toplum tarafından meşru görülmediğinin BM tarafından da ortaya konduğunu ifade eden Erdoğan, “Temenni ederim ki Amerika Birleşik Devletleri başını iki elinin arasına alır, bu durumu değerlendirir. ’Dünya böyle düşünüyorsa, bu kadar ülke bu işe hayır diyorsa, demek ki bu ülkeler hiçbir zaman Kudüs’e gelmeyecek. Öyleyse bizim de bu attığımız yanlış adımdan geri dönmemizde fayda var’ demesi, inanıyorum ki oradaki Trump iradesinin doğru tecellisi anlamına gelir” dedi.

‘TÜRKİYE’DE EN BÜYÜK SIKINTI ANA MUHALEFET SIKINTISI’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın Meclis’te “Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu” dediği konuşmasını dinleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adam sirkatin söylüyor şecaat arz ederken. Benim aziz milletim, affedersin bu kadar güzellikler yapılırken, onu kötüleyene iyi yaptın der mi? Demediği için zaten sizi on yıllardır bu ülkede iktidar yapmıyor, akıllanın. Ama hamdolsun böyle muhalefet var. Bunlar olsun ki AK Parti de hizmete devam etsin. Türkiye’de en büyük sıkıntı işte ana muhalefet sıkıntısıdır. Ama aşacağız bunları tabi ki. Nasıl aşacağız? AK Parti daha da güçlenerek aşacak” diye konuştu.

‘CHP, TEKRAR HIZLA FAŞİZME KAYIYOR’

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı televizyon programını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Ana muhalefetin başındaki zat, geçen gün bir televizyon programında önümüzdeki seçimlerde Türkiye’nin iki tercihten birini yapacağını söylüyor. Bunları da demokrasiden yana olanlar ile otoriter rejimden yana olanlar olarak ifade ediyor. Şimdi bir insan demokrasiye gerçekten inanıyorsa milletin tercihine saygı duyar. Bu tercihi sizin istediğiniz gibi olduğunda adına demokrasi, başta türlü tezahür ettiğinde adına otoriterlik derseniz, siz demokratik değil faşist olursunuz. Bu bakımdan CHP, tıpkı tek parti döneminde olduğu gibi tekrar hızla faşizme kayıyor. Cilası sosyal demokrat olan ama altını kazıdığınızda en müptezelinden bir faşizm çıkana böyle bir partinin diğer söylediklerini ciddiye almak zaten mümkün değildir. Hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, düşünce özgürlüğü gibi kavramları dilinden eksik etmeyenlerin icraatlarına baktığımızda gördüğümüz şudur. Terör örgütlerini, darbecileri savunmak için Ankara’dan İstanbul’a yürüyorlar. Onların da ellerinde el ele tutuşmuş terör örgütünün arkasında olduğu tiplerle beraber bir yolculuk. Bunun adını adalet yürüyüşü hukuk devleti talebi diye koyuyorlar. İşlerine geldiğinde yargı kararlarını örnek gösterirler ama işlerine gelmediğinde yargıya en galiz ifadelerle saldırmaktan geri durmazlar. Bunlar için düşünce özgürlüğü sadece kendi düşüncelerini ifade etme, karşıt düşüncelere de hakaret etme özgürlüğüdür. Gece gündüz yolsuzluk usulsüzlük türküsü çağırılar kendi belediye başkanları bu suçlardan gözaltına alındığında hemen ağlaşmaya başlarlar. Karşımızda, dosyaları aldım, inceledim, bir şey göremedim diyerek yolsuzlukları ibra ettiğinin farkında dahi olmayan karikatür bir tip var.”

‘ARASANIZ PİYASADA BULAMAZSINIZ BU TİPLERİ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Man Adası belgelerini işaret ederek, Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerine şöyle devam etti:

“Biliyorsunuz bu zat, günlerce Cumhurbaşkanının yakınlarına yurt dışından yapılan havalelerin belgesini açıklayacağım yaygarası yaptı. Ben de kendisine meydan okudum ‘eğer söylediklerin doğruysa makamı da siyaseti de bırakacağım, yalansa sen de aynısını yapacak mısın’ diye sordum. Sonra elinde salladığı kağıt parçalarının konuyla ilgisinin olmadığı anlaşıldı. Ama zat büyük bir pişkinlikle yoluna devam etti zaten en büyük özelliği bu arasanız piyasada bulamazsınız bu tipleri. Bu zat ömründe, devletten aldığı maaşlar dışında, alnının teriyle bileğinin ve yüreğinin gücüyle tek kuruş kazanamamış, ticaret yapamamış, risk alamamış, şirket kurmamış birisidir. Söylediği her rakam, ifade ettiği her bilgi, kurduğu her ilişki yanlış. Bu kadar yanlıştan çıka çıka ancak işte bu karikatür tip çıkıyor. İşin içinde ticaret, şirket, risk, alma, satma olmadığı halde kendi yakınlarının yediği haltların hesabını hala veremedi. Buna rağmen hala rızkını ticaretle kazanan kişilere çamur atmayı sürdürüyor.” (ANKA)



