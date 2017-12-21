Tedavülde 1 milyon adet Türkçe Olimpiyatları parası var

Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, tedavülde 1 milyon adet Türkçe Olimpiyatları parası olduğunu açıkladı.

CHP Balıkesir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm verdiği soru önergesinde Başbakan Yıldırım’a 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri anısına bastırılan 1 TL’lik hatıra paralarını sordu. Mehmet Tüm’e verilen yanıtta, “Tedavülde 1 milyon adet Türkçe Olimpiyatları parası olduğu” belirtildi.

Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan cevap metninde, “2017 yılı Ekim ayı sonu itibariyle tedavülde toplam 1.468.707.512 adet 1 Türk Lirası bulunmaktadır. Bu miktara; 70.000.000 adet 15 Temmuz tedavül hatıra parası, 1.000.000 adet Sayıştay hatıra parası ve 1.000.000 adet Türkçe Olimpiyatları hatıra parası da dahildir.” denildi.

Yanıtı değerlendiren Mehmet Tüm, şunları söyledi:

“AKP’lilerin henüz ‘kandırılmadığı’, Pensilvanya’ya yalakalık için sıraya girdiği, elebaşı Fetullah’ın ‘muhterem hocaefendi’ olduğu 2012 yılında, Atatürk’ün resmi 1 liralık madeni paralardan kaldırılmış, yerine Türkçe Olimpiyatları için paralar bastırılmıştı. Tam dört yıl sonra, AKP’nin ‘ne istediyse verdiği’ bu terör örgütü, eli kanlı bir darbe girişimiyle Meclis’i bombaladı, 249 insanımızın canına kıydı ve yüzlerce yurttaşımızı yaraladı. AKP de bundan istifadeyle, ‘FETÖ’yle mücadele ediyoruz’ diyerek OHAL rejimini ilan etti ve KHK zulmüyle milyonlarca insanı işinden ekmeğinden ederek mağdur etti, etmeye de devam ediyor. Şimdi 15 Temmuz adına bastırılan paralarla yine göz boyamaya çalışılıyor ama bir yandan da FETÖ’nün Türkçe Olimpiyatları için bastırılan paralar tedavülde dolaşıyor, üstelik bunlar FETÖ örgütü bağlantısı için delil sayılıyor. Bu paraların şu an tedavülde olması, yani dolaşımda ve geçerli olması AKP adına bir utançtır.”

'BU PARALAR 'MUHTELİF ALANDA ÜN YAPMIŞ' HANGİ TÜRK BÜYÜĞÜNÜ ANMAK İÇİNDİR?'

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm

Türkçe Olimpiyatları paralarının tedavülde olmasının nedenini soran CHP'li Mehmet Tüm, “1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Kanununda, hatıra para basımı için 'muhtelif alanlarda ün yapmış Türk büyüklerini anmak amacı ile ve Hükümetçe lüzum ve faydası takdir edilecek diğer sebep ve vesileler dolayısıyla madeni hatıra para da çıkartılabilir' ifadesi geçiyor. Buradan soruyorum: Türkçe Olimpiyatları parası tedavülde olmasının gerekçesi nedir? Bu paralar ‘muhtelif alanda ün yapmış’ hangi Türk büyüğünü anmak içindir? Bu paraların geçerliliği neden iptal edilmemektedir?” diye sordu.

Mehmet Tüm’ün açıkladığı belgede şu ifadeler yer alıyor:

"Milli iradeye karşı 15 Temmuz 2016 tarihinde başlatılan hain darbe girişimi namluların ve tankların karşısına dikilen kahraman Türk milletinin cesareti ve dirayeti sayesinde engellenmiştir. Türk milletinin 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimine ve darbecilere karşı verdiği onurlu direnişi daha geniş kitleler nezdinde yaşatmak, şehit ve gazilerimize şükranlarımızı sunmak, günün mana ve ehemmiyetini gelecek nesillere kalıcı olarak aktarmak maksadıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı dikkate alınarak 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri anısına 1 TL tedavül hatıra parası tasarlanmış, 20.10.2016 tarihinde en az 70 Milyon adet basılmasına karar verilmiş ve 70 Milyon adet basılarak tedavüle verilmiştir.

1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun'un 1 inci maddesi; hükmü "Milli ve milletlerarası önemli tarihi, bilimsel, kültürel ve sanat olayları ile anmaya değer diğer olay ve günleri belirtmek ve muhtelif alanlarda ün yapmış Türk büyüklerini anmak amacı ile ve Hükümetçe lüzum ve faydası takdir edilecek diğer sebep ve vesileler dolayısıyla madeni hatıra para da çıkartılabilir." çerçevesinde hatıra para basımı yapılmaktadır. Yine aynı kanunun ikinci maddesinde "Bu Kanun hükümlerine göre çıkartılacak paraların cins ve özellikleri ile nominal değeri, hatıra paraların satış fiyatları ve miktarları Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kararlaştırılır" denilmektedir.

Hatıra nitelikli madeni tedavül para basımı, yaklaşık yarım asırdan beri rutin olarak yapılmaktadır. Sınırlı sayıda üretilen hatıra tedavül paralarda, konuyu ifade görsel, tedavül hatıra paranın daima arka yüzündeki Atatürk'ün profil rölyefi yerine kullanılmaktadır.

2017 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla tedavülde toplam 1.468.707.512 adet 1 Türk Lirası bulunmaktadır. Bu miktara; 70.000.000 adet 15 Temmuz tedavül hatıra parası, 1.000.000 adet Sayıştay hatıra parası ve 1.000.000 adet Türkçe Olimpiyatları hatıra parası da dahildir. Tedavül Hatıra Paralar, hatıra niteliği gereği sınırlı sayıda basılmaktadır. Bilindiği gibi 2009 yılından bu yana tedavülde bulunan altı çeşit madeni ufaklık paraların, bir yüzünde nominal değer, diğer yüzünde Atatürk rölyefi bulunmaktadır."

1 milyon Türkçe Olimpiyatları parası basılmış

15 Temmuz paraları piyasada

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