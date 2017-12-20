115 milyon yıllık dinozor ayak izine çekiçle saldırdılar!

Avustralya'daki bir ulusal parkta halka açık şekilde sergilenen 115 milyon yıllık dinozor ayak izine çekiçli saldırı gerçekleştirildi.

Avustralya'da bir ulusal parktaki 115 milyon yıllık dinozor ayak izi vandalların saldırısıyla kısmen yok oldu.

Paleontologlar, söz konusu izleri 2006'da Flat Rocks, Victoria'daki bir kaya üzerinde keşfetmişti.

Bölge, dinozor fosillerine ve Buzul Çağı'nda yaşayan az sayıdaki dinozora da ev sahipliği yapmasıyla tanınıyor.

BBC'nin haberine göre yetkililer, 30 santim genişliğindeki ayak izinin silinmesi için vandalların çekiç kullandığını düşünüyor.

Dinozor ayak izinin zarar verilmeden önceki hali

Victoria Ulusal Parkı görevlisi Brian Martin'in BBC'ye yaptığı açıklamada "Birinin bir çekiç ya da kaya marifetiyle parmakları birbirinden ayırdığı görülüyor" dedi. Vandalların, kırılan fosilin kalıntılarını kayalık alanda bıraktığı belirtiliyor. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 10:46

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