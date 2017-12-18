Hakan Atilla: Reza Zarrab'a herhangi bir talimat vermedim

Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın "ABD'yi dolandırmak için kumpas kurmak", "Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurmak", "Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak", "Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak", "Kara para aklamak" ve "Kara para aklamak için kumpas kurmak" gerekçeleriyle 50 yıla kadar hapis ve 2 milyon dolar para cezasıyla yargılandığı davada jürili duruşma görülüyor.

İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın tutuklanarak sanık olarak yargılandığı dava, Zarrab'ın savcılık ile işbirliği yaparak işlediği suçları itiraf etmesiyle birlikte 'tanık' konumuna geçmesinin ardından, davanın tek tutuklu sanığı olan Atilla, duruşmada kendisinin savunma ekibinden Cathy Fleming'in sorularını yanıtladı.

Atilla'nın verdiği ifadelerde, 17 Aralık soruşturması kapsamında hapse atıldıktan sonra Halkbank'tan ayrılan Eski Genel Müdür Süleyman Aslan'ın, 'danışman olarak çalıştığı' iddia edildi. Halkbank'ta birlikte çalışırken, Aslan ile sosyal ortamlarda bir araya gelmediğini, görüşme nedenlerinin iş konuları olduğunu anlatan Atilla, Yargıç Richard Berman'ın "Süleyman Aslan şimdi ne iş yapıyor" sorusuna "Bir danışmanlık işiyle uğraştığını biliyorum ama detayını bilmiyorum" karşılığını verdi. Atilla başka bir soru üzerine Aslan'ın hangi şirket için çalıştığını bilmediğini söyledi. Atilla, Berman'ın "Bankalara mı danışmanlık yapıyor" sorusunu da "Bankalara danışmanlık yaptığını düşünmüyorum. Öyle olsaydı, haberim olurdu" diye yanıtladı.

'ZARRAB' SEVDİĞİMİ SÖYLEYEMEM'

Reza Zarrab'ı banka dışında hiçbir yerde görmediğini belirten Atilla, Zarrab ya da başka birisi ile yaptırımları delme veya kara para aklamayı içeren bir konuşma yapmadığını söyledi. Atilla, "Reza Zarrab ile yemek yemedim, kendisiyle oturup çay, kahve içmedim. Kendisini sevdiğimi söyleyemem. Ama kişisel ve iş ilişkilerini karıştırmamaya da özen gösteririm" dedi.

'Zarrab hakkında neler bildiği' sorusuna da yanıt veren Atilla, "Türkiye'de tanınmış bir ses sanatçısı ile evliydi. Zengin olduğu belliydi. İranlı işadamları ile yakın ilişkileri vardı. Yüksek limitlerle çalışan büyük müşterilerden biriydi" dedi. Atilla, Zarrab'ın yanında çalışan kişileri de tanımadığını, davada adı geçen eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile de özel bir ilişkisi bulunmadığını söyledi.

'ASLAN İLE DÜNYA GÖRÜŞLERİMİZ FARKLI'

Süleyman Aslan ile iş ilişkisi dışında bir görüşmesi olmadığını ve Aslan hapisten çıktıktan sonra bir kez eşiyle birlikte geçmiş olsun ziyaretine gittiklerini aktaran Atilla, "Birbirimize saygı duyardık. Dünya görüşlerimiz biraz farklıydı. Zarrab ile aralarında para ilişkisi olduğunu bilmiyordum. Bu benim için hayatta en çok şaşırtan şeylerden biri oldu. Süleyman Aslan'ın evinde para bulunmasına çok şaşırmıştım. Sonraki açıklamasında bu paranın bir okul ve üniversite kurulması için paranın kendisine emanet edildiğini söylemişti" diye konuştu. Atilla, avukat Fleming'in "İran'a uygulanan yaptırımları delmek de içine olmak üzere, üzerinize yüklenen herhangi bir suçu kabul ediyor musunuz" sorusunu, "Kesinlikle suçlu değilim" diye yanıtladı.

PREET BAHARA DA İZLEDİ

ABD'li uzman ve yetkililerin yaptırımlara ilişkin açıklamalarını yakından izleyip uyguladıklarını da anlatan Atilla'nın ifadeleri sırasında, iddianameyi hazırlayan daha sonra da Başkan Donald Trump tarafından işinden atılan eski New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara da duruşma salonuna geldi. Salonda en arka sıralardan birine oturan Bharara, duruşmaya ara verilmesinin ardından gazetecilerin sorularına kısa yanıtlar verdi. Bharara, New York Güney Bölge Federal Başsavcılığı görevinden alındıktan sonra ilk kez binaya ve mahkeme salonuna geldiğini söyledi. Bharara, 'Türkiye'de kendisinden sonra davayı devralan yardımcısı Başsavcı Vekili Joon Kim hakkında da soruşturma başlattığı' ile ilgili soruya, "Bu konuda yorum yok" karşılığını verdi.

Atilla duruşmanın ikinci yarısında savcılık tarafından çapraz sorguya alındı. Savcılığın, İran'a olan yaptırımları bilerek deldiği iddialarının doğru olmadığını söyledi. Atilla, bu amaçla Reza Zarrab ya da başka birisine İran'ın uluslararası ödemelerinin yapılması için yardım girişiminde veya önerisinde bulunmadığını söyledi. Atilla'nın çapraz sorgusu bugün de sürecek. (DHA)

Canlı blog (çeviri: Sebla Küçük) - öğle arasına kadar olan kısım

21:00

Oturuma bir saat öğle arası verildi.

20:48

Atilla'nın ifadesine göre, ödeme, ihracatçı firmanın hesabına belli bir süre içinde geçiriliyor, ardından ihracatçı firma satış belgelerini ve bu işlemle ilgili elindeki sevkıyat belgelerini bankaya gönderiyor. Atilla, bu prosedürün sadece altın ticaretinde değil, diğer her tüm mal satışında uygulandığını söyledi.

20:40

Atilla, İran'ın yurt dışına sattığı petrol ve doğalgaz ile ilgili düzenlemeler hakkında ifade veriyor.

Soru: Düzenlemelerde bir yasa boşluğu bulup bunu Süleyman Aslan'la görüştünüz mü?

Atilla: Bir yasa boşluğu bulmak için özel bir inceleme yapmadım. Sadece düzenlemelerde ne deniyorsa onu uyguladık.

Fleming: Halkbank üzerinden altın ticaretinin nasıl yapıldığını biliyor musunuz?

Atilla, ödemelerin nasıl yapıldığını kabaca bildiğini söyledi: İranlı alıcı, İran'daki banka üzerinden talimat gönderiyor, ilgili taraf da talimatları Halkbank'a iletiyor.

19:40

Oturum devam ediyor.

Fleming: Sayın Yargıç, devam edebilir miyim?

Berman: Evet. Fleming, dosyadaki bir delilden bahsediyor.

19:16

Duruşmaya 5 dakika ara verildi.

19:03

Yargıç Berman: Türkiye'de hükümette bankacılık bölümü var mı?

Atilla: Bankacılık mevzuatını denetleyen bir kurum var. BDDK.

Yargıç sorusunu detaylandırıyor. Atilla, Hazine Müsteşarlığı ile başka bir kurumun daha olduğunu söyledi.

18:55

Fleming: Bu duruşmada ifade verirken kendinizi gergin hissediyor musunuz?

Atilla: Evet, çok gergin hissediyorum.

18:50

Fleming, Szubin'in Atilla'yı "kenara çekerek" özel bir görüşme yaptığı yönündeki ifadesini sordu. Atilla, "kenara çekme" konusunda, "Öyle bir şey olmadı" dedi.

Hatırlatma: Szubin ifadesinde Atilla'yı "kenara çektiğini" söylemiş, "Atilla çok şaşırmış görünüyordu" demişti. Szubin "Atilla terliyordu" diye konuşmuş, Atilla'nın avukatları ise müvekkillerinin genel olarak gergin biri olduğunu savunmuştu.

18:48

Fleming, hükümetin sunduğu bir delilden bahsetti. Atilla'nın ifadesine göre, sözü edilen delilde, Süleyman Aslan, David Cohen'e, bankanın petrol şirketlerine yönelik işlemlere aracılık ettiğini anlattı.

18:45

Atilla: Yaptırım listesine o ismin eklenmesi yönünde bir karar almadıklarını söylediler.

Fleming: Hangi ismin?

Atilla: Reza Zarrab’ın isminin.

18:40

Fleming, OFAC'tan veya başka bir kurumdan birisinin, Atilla'ya Sarraf ile iş yapmamasını söyleyip söylemediğini sordu.

Atilla: Hayır. O şekilde bir uyarı yoktu. Nitekim 2012 civarında altın ihracatı yükselirken, ABD Hazine Bakanlığı durumun farkındaydı.

18:35

WikiLeaks ile ilgili ifade çok muğlaktı. Yargıç ile avukatlar konuyu daha önce kenarda özel olarak görüştü ve bu görüşmenin yazılı döküme gireceği tahmin ediliyor.

18:30

Fleming, Atilla'nın @Wikileaks'te yayınlanan yazışmaların içeriğinden bahsetmeden, bilgilerin nasıl Wikileaks'e düştüğünü açıklaması gerektiğini söyledi.

Atilla, belgede "Hazine Bakanlığı hakkında bazı bilgiler" ve "orada yaptığımız toplantılarla ilgili bazı bilgiler" olduğunu söyledi.

18:28

Fleming, herhangi bir noktada bilgilerin WikiLeaks'te yayınlanıp yayınlanmadığını sordu.

18:25

Atilla, kullandıkları bilgisayar programında, İran, Küba, Suriye veya Kuzey Kore'nin adlarının geçtiği işlemlerin işaretlendiğini anlattı. Atilla ayrıca, yaptırım listesinde yer alan isimlerin de filtreleme sistemine takıldığını söyledi.

18:24

Atilla, Süleyman Aslan tutuklanıp serbest bırakıldıktan sonra kendisine, Zarrab’tan aldığı paraların üniversite için "bağış" olduğunu söylediğini aktardı. Atilla, Aslan'ın ailesiyle, Aslan serbest bırakıldıktan sonra tanıştığını söyledi.

18:20

Yargıç Berman: Süleyman Aslan'ın şu anda ne yaptığını biliyor musunuz?

Atilla: Danışmanlık işine girdiğini biliyorum ama ayrıntılarını bilmiyorum. Kimlerle çalıştığını bilmiyorum...

Yargıç Berman, Aslan'ın danışmanlık işinde bankalarla çalışıp çalışmadığını sordu.

Atilla, "sanmıyorum" dedi çünkü Aslan bankalarla çalışsaydı bundan kendisinin de haberi olacağını söyledi.

18:17

Soru: Zarrab ile olan ilişkisi konusunda Süleyman Aslan'la hiç konuştunuz mu?

Atilla: Onunla, hakkında konuşabileceğimiz bir ilişkisi olduğunu bile bilmiyordum.

18:13

Atilla, Ahmet Alçacı'yı tanıdığını ancak sadece banka müşterisi olarak tanıdığını söyledi.Soru: Süleyman Aslan sizden, Alçacı'ya, diğer müşterilerden farklı muamele etmenizi hiç istedi mi?

Atilla: Hayır, bu hususta herhangi bir toplantı yapmadık.

18:05

Atilla, Zarrab’ın zenginliğinin çok "bariz" olduğunu ve İranlılarla yakın ilişkisi bulunduğunu söyledi. Ayrıca Zarrab’ın Kapalıçarşı'da iş yaptığını da bildiğini söyleyerek "Zarrab’ın şimdikinden farklı bir namı vardı" dedi.

18:10

Atilla: Birkaç bankada bir konsorsiyum tarafından mali kaynak sağlanması gereken bir proje olduğunda, kendi bankamızla diğer bankalar arasındaki görüşmelere destek veriyordum.

Fleming, Atilla'ya, Abdullah Happani, Rüçhan Bayar, Muhammed Sarraf veya Camelia Jamshidy adlı kişilerle hiç tanışıp tanışmadığını sordu.

Atilla, her bir isim için "Hayır" cevabını verdi. Atilla, Hüseyin Necefzade ile de hiç tanışmadığını söylüyor.

17:58

Atilla, Zarrab’ı kastederek, "Onunla hiç yemek yemedim, çay-kahve içmedim" dedi.

17:54

Fleming, Atilla'ya, Zarrab’ın, kendisinin ve şirketlerinin Halkbank'tan Avro ve TL cinsinden 'birkaç milyar' para çektiği yönündeki ifadesini sordu.

Atilla: Evet, bunu yaptığını söyledi.

Fleming, Sarraf'la, İran'ın işlemleriyle bağlantılı "birkaç milyar" konusunda bir görüşme yapıp yapmadıklarını sordu.

Atilla: Sarraf'la veya başka biriyle böyle bir görüşme yapmadım.

17:50

Fleming, Atilla'ya Zarrab’la konuşup konuşmadığını, konuşmalarında şifreli kelimeler kullanıp kullanmadığını sordu.

Atilla, Zarrab’la konuştuklarını ancak hiçbir zaman şifreli kelime kullanmadıklarını söyledi.

17:45

Fleming, Atilla'ya, belgelerde varış yeri olarak ne yazacağı konusunda Zarrab’a talimat verip vermediğini sordu.

Atilla: Sarraf'a veya başka herhangi bir müşteriye herhangi bir talimat vermedim.

17:40

Soru: Atlantis'in Rıza Sarraf ile bağlantılı bir şirket olduğuna dair bir fikriniz var mıydı?

Atilla: Bu konuda hiçbir bilgim yok.

17:38

Atilla'nın avukatı Fleming yeni bir ses kaydı dinletecek. Ayrıca Fleming yeni bir tapeden bahsetti. Türkçe bir telefon konuşmasının ses kayıtları dinletildi.

17:35

Jüri üyeleri salona girdi.

'ABD, Atilla'ya karşı' davası: Atilla'nın beraati istendi

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