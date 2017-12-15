'ABD, Atilla'ya karşı' davası: Atilla'nın beraati istendi

Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın "ABD'yi dolandırmak için kumpas kurmak", "Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurmak", "Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak", "Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak", "Kara para aklamak" ve "Kara para aklamak için kumpas kurmak" gerekçeleriyle 50 yıla kadar hapis ve 2 milyon dolar para cezasıyla yargılandığı davada jürili duruşma görülüyor.

Aynı gerekçelerle gözaltına alınıp tutuklanan Reza Zarrab, Türkiye iade edilmesi yönündeki çabaları sonuçsuz kalınca suçlamaları kabul edip itirafçı olmuştu. 'ABD, Zarrab'a karşı' olan davanın adı, Zarrab'ın suçunu kabul etmesi üzerine 'ABD, Atilla'ya karşı' olarak değiştirilmişti.

Reza Zarab, 1 hafta boyunca Hakan Atilla'ya karşı ifade vermişti.

Bugünkü duruşmada sanık Mehmet Hakan Atilla ifade veriyor. Atilla önce kendi avukatlarının, ardından da savcının sorularını yanıtlayacak.

Oturumun öncesinde Adam Klasfeld, en son açıklanan delilleri paylaştı.

Deliller Atilla'nın Süleyman Aslan'a gönderdiği bir mesajı içeriyor. Metin Atilla, Aslan'a 1 Temmuz 2013'te yürürlüğe giren ve Halkbank'ın sisteminde bazı değişiklikler gerektiren yaptırımları anlatıyor.

Erişime açılan diğer bir delil ise Aslan ve Zarrab arasındaki Viber yazışmaları. Bu yazışmalar İngilizce ve Türkçe olarak paylaşıldı. Yazışmalarda telefon numaraları da var.

Savcılar, deliller konusunda savunma makamıyla mutabakata varamadıklarını bildiren bir mektubu Yargıç Berman'a iletti. Berman, "Hayalkırıklığına uğradım desem kifayetsiz kalır" dedi.

Duruşmada Türk Hava Yolları’ndan bir uzman Reza Zarrab'ın verdiği ifadeyi çürütmeye çalışacak. Duruşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

'SİSTEMİN MİMARI BEN DEĞİLİM'

İfadesini Türkçe veren Atilla, bankaları dolandırdığı ve yasaları ihlal ettiği iddialarını reddederken Reza Zarrab'ın ve savcıların iddiasının aksine 'sistemin mimarı' olmadığını savundu. Atiila, avukatı Cathy Fleming'in İran adına 'ekonomik cihat' yapıp yapmadığı sorusuna da 'hayır' yanıtı verdi.

'ZARRAB'IN HALKBANK'A GELDİĞİ TARİHLERDE YURT DIŞINDAYDIM'

Atilla, sorulan soru üzerine ​Süleyman Aslan ile İran'a yönelik yaptırımların ihlal edilmesi konusunda hiç konuşmadığını söyledi. Atilla'ya, eski polis Hüseyin Korkmaz'ın ifadesinde ‘Zarrab'ın Halkbank'a girip çıkarken görüntülendiğini' söylemesi soruldu.

Atilla, bu tarihte Barcelona uçağında olduğunu söyledi. Savunma avukatlarının Atilla'dan önceki tanığı, bu seyahati doğrulayan bir Türk Hava Yolları çalışanıydı.

'FBI'A YALAN SÖYLEMEDİM'

Fleming, Atilla'ya ilk sorgu videosunun dün izletilen kısmını izleyip izlemediğini soruyor. Soruyu sorarken "kısmı" ifadesini vurguladı. Atilla, FBI'a yalan söylemediğini ancak FBI açısından aynısını söyleyemeyeceğini belirtti. Atilla, "Sanırım bana yalan söyleyebilirlerdi" dedi.

'TELEFON KONUŞMASI HAKAN AYDOĞAN'A AİT'

​Atilla, hakkında yapılan şikayette bir hata olduğunu belirtti. Şikayette bahsi geçen telefon konuşmasının kendisine değil, Hakan Aydoğan'a ait olduğunu ifade etti. Videoda bahsi geçen 500 milyon dolarlık avro tahviline açıklık getiren Atilla "İşlemin iptal edilmesinden endişe ediyordum. Nitekim iptal edildi. Bu durumun hem banka hem de Türk milleti için olumsuz yansımaları olur" dedi.

ATİLLA İÇİN BERAAT İSTENDİ

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama ve bankacılık sahteciliği suçlamaları ile tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın avukatları aracılığıyla yaptığı ‘davanın düşürülmesi’ talebi, Yargıç Richard Berman tarafından reddedildi. Savunma ekibi bunun üzerine, ‘Atilla hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmesi’ için başvuruda bulundu. Berman, bu talebe karşı savcılığın yeni bir yazı yollamasını, ondan sonra karar vereceğini söyledi.

Duruşmayı yerinde takip eden gazetecilerin dakika dakika aktarımları ise şöyle:

23:45 15

New York'taki davada bugünkü duruşma sona erdi.

Bir sonraki duruşma ise Pazartesi günü.



23:34

Fleming, Atilla'ya Onur Air ile ilgili sorular sordu.

23:33

Yazılı döküme bakmam gerek ama özetle Atilla, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) hakkında ayrıntılı bir ifade verdi. Daha önce söylediğim gibi, bazen detaylar yavaş yavaş gelişir ve avukatlar kapanış konuşmasında bu detayları birbirine bağladı.

23:30

6 Mayıs 2013 tarihli bir telefon görüşmesinden bahsedildi.

23:25

Fleming, Türkiye ile İran'ın coğrafi konumunun nerede olduğunu sordu.

Atilla, "İran bizim komşumuz" dedi.

23:10

Soru: Burada Zarrab'a ortaklık yapısına ilişkin belgeleri nasıl tahrif edeceğini anlattığınız bir durum oldu mu?

Atilla: Sarraf'a hayatımda hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Asla böyle bir şey söylemedim.

23:01

Atilla jüri üyelerine, banka prosedürlerinin nasıl işlediğini anlattı.

22:57

Fleming, Zarrab'ın, Halkbank'ta yaptırımlar konusunda en bilgili kişinin Atilla olduğu yönündeki ifadesini sordu.

Atilla: Ben (en bilgili kişi) değilim ama biraz bilgim var.



22:56

Toplantılar ve görüşmelerle ilgili bir dizi soru soruldu: Atilla bunlarla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

22:55

Atilla, telefon tapelerini inceledi ve "Bunun benimle hiçbir alakası olmadığını biliyorum" dedi.

22:53

Atilla: Reza Zarrab'ın bulunduğu ve kendisinden sistemi devam ettirmesinin istendiği bir toplantıda hiç yer almadım.

22.40

Atilla, Levent Balkan ve Hakan Aydoğan ile ilgili ifade verdi.

Fleming, "Balkan işten mi atıldı, yoksa istifa mı etti?" diye sordu.

Atilla: İşten çıkarılmadığını kesinlikle biliyorum. Sarraf'ın onunla ilgili ifadesini de dinledim. Duyunca çok üzülmüştüm, gerçeği yansıtmıyor.

22:40

Jüri üyeleri salona girdi. Oturum başladı.

Fleming, Atilla'ya, dış operasyonlar bölümünün faaliyetlerini sordu.

22:30

Berman, çapraz sorguda savunma avukatlarına bolca fırsat tanıdığını belirterek savunmanın çapraz sorgusunun "had safhada profesyonellik dışı" olduğunu söyledi.

22:20

Berman, savcının sorusunu hatırlatarak "Gülen örgütüne üye misiniz veya geçmişte hiç üye oldunuz mu?" diye sordu.

Berman, Korkmaz'ın Gülen'le bağlantısı olduğunu şiddetle reddettiğini hatırlattı.

22:15

Savunma avukatları, Korkmaz'ın ifadesinin Atilla'ya karşı önyargılı olduğunu söyledi.

Berman: Korkmaz'ın ifadesi hiçbir şekilde Atilla'ya karşı önyargılı değildi.

Berman, "İşin garip yanı, (Korkmaz'ın ifadesi) Atilla'nın savunmasına yardımcı oluyor gibi görünüyordu" dedi.

Berman'a göre Korkmaz, Atilla'nın iddia edilen sistemle bağlantılı olmadığını anlattı.

Berman, savunma makamının "zoraki komplo teorilerini" eleştirdi. Komplo teorisi derken, Korkmaz hakkındaki "Cemaatçi" iddialarını kastediyor.

22:10

Berman, kararını desteklemek için Korkmaz'ın şu sözlerini hatırlattı:

"Bu dönemin, kendini savunma hakkının, kişisel özgürlüklerin ve insani özgürlüklerin alındığı bir dönem olduğunu düşündüm. Bu yüzden eşimi ve kızımı alarak çok sevdiğim bu ülkeden ayrıldım."

Berman, Korkmaz'ın şu sözlerini da hatırlattı:

"Kendimi hiçbir şekilde güvende hissetmiyordum. O dönem, savcı, farklı bir soruşturmayı gerekçe göstererek hakkımda tutuklama emri çıkarılmasını talep etti. Polis akademisinden mezun olurken adalet için ant içtim ve bu delilleri saklama imkanım varken, bir gün bunların yok edilmesi olasılığını kabullenemedim"

Berman ayrıca Korkmaz'ın Atatürk ile ilgili sözlerini hatırlattı.

22:05

Savunma makamı, Atilla'nın aleyhindeki delillerin görev suiistimali yoluyla elde edildiğini öne sürdü. Ancak Yargıç Berman, bu suiistimal bir "ispiyoncu" tarafından yapıldığında, durumun bertaraf edildiğini söyledi. "İspiyoncu" diyerek Hüseyin Korkmaz'ı kastediyor.

Berman: Korkmaz, kendi yönettiği bir polis soruşturmasına ilişkin olarak birinci elden aldığı bilgiye dayanarak ifade verdi. (Korkmaz'ın hikayesinden ve referanslarından bahsediyor.)

Savunma, delillerin Türkiye'de hukuk dışı yollardan elde edildiğini söylüyor.

"Berman, esas olarak Korkmaz'ı "bilgi uçuran" diye tanımlıyor, ancak yasal açıdan durum biraz daha karmaşık."

22:00

Öğleden sonraki oturum için Berman, "dava düşmesi" ve "beraat" taleplerini jüri üyeleri gelmeden halletmek istiyor.

Yargıç Berman, davanın düşürülmesi talebini reddetti.

Berman, bu taleplerin sadece "acil" durumlarda, sadece bu karar için "açık bir gereklilik" olduğu durumlarda kabul edildiğini söyledi. Beraat talebi konusunda henüz karar verilmedi.

20:45

Duruşmaya öğle arası verildi.

20:38

Hakan Atilla, Reza Zarrab'da hiçbir zaman rüşvet istemediğini ve hiç rüşvet almadığını söyledi.

20:35

Atilla tutukluluğunun ilk günlerinden bu yana 1500-2000 kadar kaydı dinlediğini ve okuduğunu Zarrab'ın şirketlerinde çalışan Abdullah Happani arasında geçen telefon konuşmasından ise daha daha önce haberi olmadığını söyledi.

Atilla, Zarrab ile Süleyman Aslan arasında WhatsApp yazışmalarını da tutuklanması sonrası gördüğünü ifadesinde belirtti.

20:30

Hakan Atilla, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları konusunda "ana hatlarıyla" bilgi sahibi olduğunu söyledi. Ancak Atilla, "Bu konuda uzman değilim" dedi.

(Reza Zarrab, Atilla'nın bu konuda bankadaki en bilgili kişi olduğunu söylemişti)

20:27

Atilla, 2004 yılında Halkbank'ın Pamukbank ile birleştiğini söyledi. Atilla, Pamukbank ile İran'ın yoğun ilişki içinde bulunduğunu söyledi.

Fleming'in banka sırlarına ilişkin sorular üzerine Atilla, gizlilik mevuatını açıkladı.

20:20

Mehmet Hakan Atilla, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları konusunda "ana hatlarıyla" bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Ancak Atilla, "Bu konuda uzman değilim" dedi.

20:05

Yılda yaklaşık 100 bin dolar kazandığını söyleyen Atilla, eşine ne kadar kazandığını şu ana dek hiç sormadığını ama sorabileceğini belirtti.

Atilla ifadesinde 269 gündür eşini görmediğini, oğlunu ise sadece bir kez, iki saat için görebildiğini söyledi.

19:48

Ara son erdi ve Mehmet Hakan Atilla yeniden ifade vermeye başladı.

Atilla'ya Halkbank'ın Türkiye ve diğer ülkelerdeki diğer bankalarla olan ilişkisi soruldu.

19:34

Oturumuna kısa bir ara verildi.

19:15

Atilla, ifadesinde yaptırımları deldiği ya da bankaları dolandırarak yasaları ihlal ettiği iddialarını reddetti.

Fleming: Zarrab'a ya da onun şirketlerindekilere nasıl sahte belge hazırlayacaklarını öğrettin mi?

Atilla: Asla

19:05

Atilla, Halkbank'ın İstanbul trafiğindeki yoğunluktan kaçabilmek için 2012 yılında işlemlerini konsolide ettiğini söyledi.

18:54

Fleming: Ne zaman İstanbul'a taşındın?

Atilla: Bankanın halka arz sureci tamamlandıktan sonra İstanbul'a taşındım.

Fleming, Halkbank'in yaptırımlardan sorumlu birimi hakkında sorular sordu.

Fleming: Sana mi rapor veriyorlardı?

Atilla: İzin verirseniz, burada bir açıklama yapmam gerekiyor. Çünkü iki farklı yapı var ve ne oldugunu acıklamalıyım. Uyum departmanı olarak adlandırılan bir departman var.

Atilla bu departmanın sadece bankanın yönetim kuruluna rapor verdiğini söyledi.

Atilla: Ve baska bir departman daha var, 'yaptırım departmanı' adlı. Bu yabancı işlemler departmanı. Bu ekip genel müdür yardımcısına rapor veriyordu.

18:50

Atilla, Halkbank'ta yaklaşik 17 bin kişi calıştığını ve bankanın yaklaşık bin şubesi olduğunu söyledi.

18:44

Atilla bir inşaat şirketinde, ardından bir restoranda yönetici olarak çalıştığını, daha sonra bankacılığa geçtiğini söyledi.

Atilla, eşiyle 26 yıldır birlikte olduklarını, 22 yıldır da evli olduklarını söyledi. "Maalesef sadece bir çocukları olduğunu", oğullarının üniversitede uluslararası ilişkiler bölümünde okuduğunu söyledi. Atilla, oğlu hakkında "Akıllı bir öğrencidir" dedi.

Fleming: Onunla gurur duyuyor musunuz?

Atilla: Evet. (Bir aile fotoğrafı gösteriliyor.)

Fleming: Tutuklandığınızdan bu yana oğlunuzu hiç gördünüz mü?

Atilla: (zorlanarak) Evet, sadece bir kez gördüm.

Atilla, sadece iki saatliğine görüştüklerini söyleyip ağlamaya başladı.

18:35

Fleming: Nerede büyüdünüz?

Atilla: Türkiye'de, başkent Ankara'da büyüdüm... Mütevazı bir ailede yetiştim. Annem-babam memurdu. Orta gelirli bir ailem vardı.

Atilla üniversitede iktisat okuduğunu ve eşiyle de üniversitede tanıştığını anlattı. Ayrıca iktisat dalında lisans yaptığını da belirtti.

Fleming: Eşiniz de master yaptı mı?

Atilla: Evet.

Atilla, üniversiteden sonra askere gittiğini ve askerliğini Hava Kuvvetleri'nde yaptığını söyledi. Atilla, üniversite mezunlarının askerde idari işlere baktığını, kendisinin de askerde bu tür bir görevi olduğunu anlattı.

18:26

Fleming: İngilizce konuşuyor musunuz?

Atilla: Sanırım evet.

Fleming, İngilizce eğitim alıp almadığını sordu. Atilla, İngilizceyi kendi kendine öğrendiğini söyledi.

Atilla: Başka bir ülkede vatandaşlığım veya (yabancı) pasaportum yok.

Atilla, ABD'ye giriş için 10 yıl geçerli vizesi olduğunu söyledi.

18.20

Atilla, hakkında yapılan şikayette bir hata olduğunu, şikayette sözü edilen telefon görüşmesinin kendisine değil, Hakan Aydoğan'a ait olduğunu söyledi. İlk sorgu videosunda kendisini tutuklayan kadın FBI ajanının bu hatayı yaptığını savundu. Videoda 500 milyon dolar değerinde bir avro tahvili meselesinden söz ediliyor. Atilla konuyu jüri üyelerine izah etti.

Atilla: İşlemin iptal edilmesinden endişe ediyordum. Nitekim iptal edildi.

Atilla bu durumun hem banka hem de Türk milleti için olumsuz yansımaları olduğunu söyledi.

18:13

Atilla, FBI'a yalan söylemediğini ancak FBI açısından aynısını söyleyemeyeceğini belirtti. Atilla, "Sanırım bana yalan söyleyebilirlerdi." dedi.

Fleming: Mart 2017'de şikayet üzerine tutuklandınız, değil mi?

Atilla: Evet, doğru.

(Avukat burada muhtemelen, bir iddianame nedeniyle tutuklanmadığını vurguluyor.)

18:08

Fleming, Atilla'ya Zarrab'ın ifadesini hatırlayıp hatırlamadığını sordu. Atilla, "Evet, Zarrab'ın bu salonda bana istemediğim talimatlar verdiğini ama bana bunları zorla yaptırdığını söylediğini hatırlıyorum" dedi.

Fleming, Zarrab'ın Halkbank'a girip çıkarken çekilen takip görüntüleri konusunda Korkmaz'ın verdiği ifadeyi sordu.

Atilla, "Evet, bu bilgiyi teyit ettiğini hatırlıyorum" dedi. Atilla, o tarihte Barselona'ya uçtuğunu söyledi.

18:05

Fleming, Atilla'ya ilk sorgu videosunun dün izletilen kısmını izleyip izlemediğini sordu. Soruyu sorarken "kısmı" ifadesini vurguladı.

Fleming: Süleyman Aslan ile İran'a yönelik yaptırımların ihlal edilmesi hakkında hiç konuştunuz mu?

Atilla: Bu konuyu Aslan'la veya bir başkasıyla hiç konuşmadım.

18:00

Atilla, Reza Zarrab ile işbirliği yaptığı, bankaları dolandırdığı ve yasaları ihlal ettiği iddialarını reddetti. Atilla, bu sorulara "Asla" diyerek yanıt verdi.

Fleming: Savcıların dediği gibi sistemin "mimarı" siz misiniz?

Atilla: Değilim.

Fleming: İran adına "ekonomi cihat" yaptınız mı?

Atilla: Böyle bir şey olduğunu ilk kez burada duydum.

17:55

Hakan Atilla ifade vermek için kürsüye çıktı ve avukatı Cathy Fleming doğrudan sorguya başladı. Atilla, İngilizce bilmesine rağmen Türkçe ifade veriyor.

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