Zara, Next ve Mango'ya 'işçilere ödeme yap' çağrısı

Zara, Next ve Mango’dan alacağınız ürünleri üreten Bravo işçilerinin alacakları ödenmedi. İşçiler hak arayışlarına desteğinizi bekliyor.

Bravo işçileri seslerini duyurmak için Zara mağazalarına gidip ürünlere etiket yerleştirerek, alamadıkları ücretleri için tüketicilerden destek istemişlerdi. İşçilerin talebine olumlu yanıt veren tüketiciler, 300 bin imzayla Zara’ya "işçilere ödeme yap" demişti. İşçiler, bu kampanya ile seslerini milyonlara duyurmuş ancak Zara’dan ücretlerini alamamışlardı.

İşçiler şimdi de etiketleri büyütüp mağazalar önünde eylem yaparak alışveriş yapan tüketicilere seslerini duyurdu ve Zara’ya "işçilere ödeme yapın" demeleri için çağtı yaptı. Zara’nın Nişantaşı mağazası önünde tek sıra halinde duran işçiler ellerinde tuttukları “Zara, Next ve Mango’dan alacağınız ürünleri ben yaptım ve paramı alamadım” etiketi ile bir kez daha alacaklarını hatırlatarak üretim yaptıkları Zara, Next ve Mango’ya seslendiler. İşçiler ayrıca halka ve mağaza çalışanlarına broşür dağıttılar. İşçilerin dağıttığı broşür şöyle:

“Değerli Dostlar,

Bizler Bravo fabrikasında çalışan işçilerdik. En az çalışanımız 1 yıl, en çok çalışanımız 6.5 yıl bu firmaya emek verdi. Zara, Next ve Mango firmaları için üretim yapıyorduk ve her ay bu firmalar tarafından denetleniyorduk. Maaşlarımızdan çalışma koşullarımıza kadar her şey üretim yaptığımız Zara, Next ve Mango tarafından belirleniyordu. Son sene maaşlarımız geç yatmaya başladı; son üç ay ise hiç ödenmedi.

Sorduğumuzda da hep; “Şirket zor günlerden geçiyor, sabredin her şey düzelecek” yanıtını aldık. Bir sabah fabrikaya geldiğimizde fabrikanın içinin boşaldığını ve kapıların sonuna kadar açık olduğunu gördük. Son üç aylık maaşlarımızı ve tazminat haklarımızı alamadan öylece ortada kaldık. Üretimini yaptığımız firmalara bunu bildirdik ve paramızı onlardan istedik. Bu firmalardan üretiminin yüzde 75’ni yaptığımız Zara, uluslararası küresel sendika Industriall ile yaptığı sözleşmede işçinin alacağı ile ilgili doğrudan sorumlu olduğunu kabul ediyor; ancak bize ödeme yapmamak için direniyor. Bir buçuk yıl önce Disk Tekstil Sendikası avukatları aracılığı ile Bravo’ya karşı icra davası açıp kazandık. Ancak hesaplarında hiçbir şey olmadığı için bir şey alamıyoruz. Temiz Giysi Kampanyası bir buçuk yıldır, uluslararası alanda bu markalarla bizim adımıza müzakere ederek, paramızı talep ediyor.

Gelinen noktada; markalar sorumluluklarını kabul ediyorlar, ancak bize ödemenin bir kısmını yapacaklarını söylüyorlar. Biz hepimiz işçiydik ve

aynı iş yasasına bağlı çalıştık. O nedenle hepimiz için bu parayı istedik, istiyoruz.

Eylül ayında 140 işçi olarak hem sendikamızın hem de Temiz Giysi Kampanyası’nın desteğini alarak bir imza kampanyası başlattık. Sonra Zara’nın ürünlerine o ürünü üretip paramızı alamadığımıza dair etiketler yerleştirerek siz değerli tüketicilerden de destek istedik. Kampanyamız milyonlara ulaştı ama Zara hala ikna olmadı. Bizim mücadelemiz hala sürüyor, hakkımız olan paramızı alana kadar da sürecek. Siz de Zara’nın ikna olması için LÜTFEN;

https://www.change.org/p/bravoiscileri kampanyamıza imza atarak alacağımızı vermelerini isteyin ve/veya sosyal medyadan; #BravoİşçileriİçinAdalet #ZaraHaniPara #ZaraDüşürdünDara hastagları kullanarak destek olun.

İlginiz ve duyarlılığınız için teşekkürler

Bravo İşçileri ”

