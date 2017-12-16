Diyanet laikliği tartışmaya açtı: Sorun din-devlet ikilemi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Avrasya İslam Şurası Fetva Meclisi 2. Toplantısı'nın açılışına katıldı. İstanbul Halkalı'da düzenlenen toplantıda konuşan Ali Erbaş, laikliği hedef alarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen fetvalara dönük sosyal medyadaki tepkileri değerlendirdi.

‘YASAL OLAN HARAM OLABİLİR’

Tepkilerin sebebinin din-devlet ilişkilerinde yaşanan ikilemden kaynaklandığını söyleyen Erbaş, “Örneğin, devletin yürürlükte olan sistemi içerisinde yasal olan bir uygulama dini açıdan caiz olmayabiliyor. Yani haram olabilir. Bir örnek vereyim; faiz meselesi. Yasaldır ama haramdır. Ya da içki, kumar, şans oyunları... Ayetler açık açıktır. Bu konuda sorulan bir soruya 'caiz değildir' ya da 'haramdır' fetvası verildiğinde kimi kesimler biraz da spekülasyon katarak bu fetvaya karşı çıkıyor. Burada yasal olan bir şeyin bazen caiz olmadığı haram olduğu ortaya çıkmakta, vatandaşlarımız kurulumuzun vermiş olduğu fetvaları gördüğünde buna dikkat etmelerini özellikle istirham ediyorum” dedi.

‘DAYANAKLARI KUR'AN, SÜNNET, İCMA VE KIYASTIR’

Ali Erbaş, “Özelikle bazı kesimler, 'devletin yasal olarak yaptığı bir faaliyete nasıl haram dersin' diyerek bir takım eleştiriler getiriyor. Burada kurulumuz ya da fetva verme görevini ifa edenlerin dayanakları Kur'an, sünnet, icma ve kıyastır. Ayrıca mezheplerin görüşleridir” ifadelerini kullandı.

DİYANETİN TEPKİ ÇEKEN FETVALARI

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yer alan fetva bölümünden yapılan açıklamalar daha önce çok kez tartışmalara neden olmuştu.

Din İşleri Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu, 2016’da yöneltilen “Nişanlıların rahat görüşebilmek için nikah kıymaları uygun mudur?” sorusuna “Nişanlıların flört etmeleri, dost hayatı yaşamaları, dedikoduya mahal verecek şekilde baş başa kalmaları, el ele tutuşmaları ve benzeri İslam’ın onaylamadığı davranışlardan uzak durmaları gerekir” yanıtını vermişti.

Diyanetten fetva: Nişanlılıkta flörtten, el ele tutuşmaktan, baş başa kalmaktan uzak durulmalı

‘BABANIN ÖZ KIZINA ŞEHVET DUYMASI HARAM DEĞİL’

Diyanet kendisine yöneltilen “Öz kızını öperken şehvet duymanın nikaha etkisi olur mu?” sorusuna ise şu şekilde yanıt vermişti:

“Babanın şehvetle kızını öpmesi ya da şehvetle ona sarılmasının nikâha bir etkisi yoktur. Babanın kızını kalın elbiselerden tutarak ya da vücuduna bakıp düşünerek, şehvet duyması, bu tür bir haramlık oluşturmaz.”

Diyanet'ten fetva: Babanın öz kızına şehvet duyması haram değil

‘TAHRİKKAR MÜZİK GÜNAH’

Babanın kızına şehvet duymasını caiz bulan Diyanet, “Müziğin dindeki yeri nedir? Hangi müzik çeşidi helaldir?” sorusuna ise “Dinimizin temel inanç, amel ve ahlak ilkelerine aykırı olmayan, haramların işlenmesine sebep olmayan müzik türlerini dinlemekte dinen bir sakınca yoktur. Ancak cinsel arzuları tahrik eden ifade ve tasvirleri içeren, haramları güzel gösteren müzikleri yapmak ve dinlemek ise günahtır” yanıtını verişti.

Diyanet’ten ‘tahrikkar müzik’ fetvası

MEDENİ HUKUKA EŞ: ŞER’İ HUKUK

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir diğer fetva skandalı ise boşanma konusuna ilişkindi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na yöneltilen ‘Boşarım demekle boşanma meydana gelir mi?’ sorusuna, “Boşama, kişinin eşine söylediği, ‘Boşsun’ gibi boşama iradesini ortaya koyan ifadelerle ya da mahkemenin kararıyla gerçekleşir” yanıtını vermiş ve medeni hukukla şer’i hukuku bir tutmuştu.

Diyanet 'boşsun' demekle mahkeme kararını bir tuttu!

ŞENOCAK: KIZLARINIZ PANTOLON GİYERKEN YÜREĞİNİZ PARÇALANMIYOR MU?

İlahiyatçı İhsan Şenocak ise sürekli gerçekleştirdiği dinî söyleşilerden birinde babalara ithafen “Kızlarınız pantolon giyip okula giderken, 18 yaşında kaşlarını aldırırken yüreğiniz parçalanmıyorsa kıyamet günü cehennem sizi parçalayacak” demişti. (HABER MERKEZİ)

'Kızlarınız pantolon giyerken yüreğiniz parçalanmıyor mu?'

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Aralık 2017 14:35

www.evrensel.net