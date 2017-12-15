Londra’dan havuz medyasının 'düzmece' haberlerine protesto

Arif BEKTAŞ

Londra

Türkiye’de iktidara yakınlığı ile bilinen bazı medya organlarında yapılan asılsız haberlere Londra’dan tepki gösterildi. Son zamanlarda Londra’ya dair yapılan bir çok haberin “düzmece ve provakasyon” amaçlı olduğunu söyleyen Dem Radyo yöneticileri, Kuzey Londra’da Wood Green Kütüphanesi önünde bir basın açıklaması yaparak iftira ve karalama çabalarına karşı seslerini daha gür çıkartacaklarını söyledi.

KILIÇDAROĞLU ZİYARETİNİ ÇARPITTILAR

Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Londra ziyaretini “Kılıçdaroğlu’nun Londra’da PKK ve FETÖ ziyareti”, “Kılıçdaroğlu’nun Londra ziyaretinde skandal” gibi başlıklarla veren Sabah, Akşam, Yeni Asır, Aydınlık, A Haber gibi yayın organlarının, kim olduğu belli olmayan bir kaynaktan provakasyon amaçlı haberlere yer vermesi tepkileri büyüttü.

CHP İngiltere Birliği Başkanı Hasan Dikme’yi “Terör örgütü PKK ve HDP’nin temsilcisi” olarak habere koyan havuz medyasının HDP’yi de terör örgütü olarak ilan etmesi dikkat çekti. Hasan Dikme ise 34 yıldır İngiltere yaşıyor ve herkes tarafından CHP’li olduğu da biliniyor.

CEFTUS Başkanı İbrahim Doğuş’u da “PKK’nin İngiltere temsilcisi” gibi yansıtan haberde, Efes Resroranları sahibi iş adamı İbrahim Uzun da “PKK’nin finansörü” olarak gösterildi. İngiltere’de ana muhalefet partisi olan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’i bile PKK’li ilan eden havuz medyası, Londra’dan yayın yapan Dem Radyo’yu da “PKK’nin İngiltere’deki yayın organı” olarak gösterdi.

TOPLUMDA ÖFKE YARATTI

Hükümete yakınlığı ile bilinen gazete, televizyon ve internet sitelerinin bu haberleri yayınlamasının, gazetecilikten ne kadar uzak olduklarını gösterdiğini söyleyen Dem Radyo yöneticileri, “Bu haberlere imza atamayacak kadar korkaksınız” diyerek bu haberleri yayımlayan medya organlarını protesto etti.

Jeremy Corbyn’in bile PKK’li ilan edildiği haberin yalan ve düzmece olduğu kanıtlanırken Londra’dan bu haberleri yapan kişinin kim olduğu araştırılıyor.

Daha önce de sanatçı Mehmet Ali Alabora’nın bir panelde yaptığı konuşma çarpıtılarak “terörist” ilan edilmişti. Londra’da 1989 yılında kurulan ve bir göçmen derneği olan Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) tarafından düzenlenen panelde konuşan Alabora, “Adalet yürüyüşü hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna, “Adalet hepimiz için gerekli, desteklemek gerekir” diye cevap vermişti. Aynı yayın organları bunu “PKK’nin derneğinden Kılıçdaroğlu’ya destek istedi” şeklinde vermiş ve büyük tepki almıştı.

ADALET ARANACAK

Evrensel'e konuşan CHP İngiltere Birliğinden Hasan Dikme, birilerinin özel olarak bir görev aldığını ve karalamak için haberler yaptığını söyleyerek yalan habere karşı adalet arayışını sürdüreceğini söyledi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Aralık 2017 21:58

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